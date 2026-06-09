Analistas prevén que el dólar volverá a ganarle a la inflación en medio de un escenario global cada vez más complejo

El conflicto en Medio Oriente mantiene al petróleo por encima de los u$s90 y tensiona a los mercados

Analistas prevén que el dólar volverá a subir por encima de la inflación en Argentina

El Banco Central mantendría una fuerte demanda de divisas durante el año

Las exportaciones energéticas y mineras aparecen como el principal motor de ingreso de dólares

Vaca Muerta y el RIGI son señalados como pilares del nuevo escenario económico

Crece la expectativa por una mejora en la calificación financiera internacional de Argentina

La tensión internacional generada por la persistencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la continuidad del cierre del estrecho de Ormuz volvió a impactar sobre los mercados financieros internacionales y abrió nuevas señales de preocupación en la economía global. Con el petróleo estabilizado por encima de los u$s90 el barril, los analistas observan un escenario atravesado por mayores presiones inflacionarias, desaceleración económica y creciente incertidumbre en los activos de riesgo.

En los mercados internacionales comenzó además a consolidarse la expectativa de una nueva suba de tasas en Estados Unidos, una situación que complica especialmente a las economías emergentes. Actualmente, el bono del Tesoro norteamericano a dos años rinde 4,16% anual, mientras que el título a diez años opera en torno al 4,54%.

Ese contexto también golpea a las compañías vinculadas a la inteligencia artificial y al sector tecnológico altamente apalancado. En paralelo, el Bitcoin y otros activos digitales atraviesan una fuerte corrección, mientras que algunas esperadas salidas a bolsa de empresas como OpenAI, Anthropic y Tesla podrían quedar demoradas ante la volatilidad financiera internacional.

Los especialistas consideran que mientras no se normalice la situación en Medio Oriente y el precio del petróleo no retroceda hacia una franja cercana a los u$s70 u u$s80 por barril, será difícil observar una recuperación sostenida en los mercados globales de bonos y acciones.

En Argentina, el impacto del escenario externo se combina con factores locales vinculados a la dinámica cambiaria. Pese a las proyecciones que anticipaban una baja del dólar producto de la liquidación de la cosecha gruesa, la cotización avanzó desde niveles cercanos a $1.390 hasta ubicarse en torno a los $1.440. En el mercado ya no descartan que el tipo de cambio se desplace hacia una banda de entre $1.450 y $1.500 durante los próximos meses.

En ese marco, el Banco Central mantendría una fuerte presencia compradora en el mercado cambiario. De acuerdo con estimaciones privadas, el equipo económico proyecta adquisiciones adicionales por unos u$s14.000 millones durante el año. A ello se suman las compras de divisas realizadas por la Tesorería para afrontar pagos de deuda en dólares, lo que configura un importante piso de demanda.

Los analistas advierten además que si el sector agroexportador desacelera la liquidación de divisas, la presión sobre el tipo de cambio podría profundizarse.

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado anticipan una inflación anual del 30,5% para 2026, mientras que para diciembre de 2027 estiman un índice cercano al 19,9%. Respecto al dólar oficial, el REM proyecta una cotización de $1.658 hacia fines de 2026 y de aproximadamente $2.000 para diciembre de 2027.

Pese a las expectativas de suba cambiaria, distintos analistas sostienen que el programa económico del Gobierno mantendrá sus principales lineamientos: equilibrio fiscal, fortalecimiento del balance del Banco Central, baja intervención en el mercado de dólar futuro y colocación de deuda en moneda extranjera dentro del mercado doméstico.

En paralelo, destacan que la deuda en pesos se encuentra relativamente controlada, con vencimientos mayoritariamente concentrados después de las elecciones de 2027 y con una importante liquidez del Tesoro depositada en el BCRA.

Otro de los factores que alimenta las expectativas positivas es el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras. El desarrollo de Vaca Muerta y las inversiones vinculadas al RIGI aparecen como pilares centrales de ese proceso. Según estimaciones privadas, las exportaciones argentinas podrían superar este año los u$s100.000 millones y acercarse a los u$s110.000 millones en 2027 si avanzan las obras de infraestructura previstas, entre ellas el oleoducto VMOS.

Los datos de liquidación de divisas también muestran un fuerte ingreso de dólares provenientes del agro, el petróleo y la minería desde la asunción de Javier Milei. En ese período, el campo habría liquidado más de u$s89.000 millones, mientras que el petróleo aportó casi u$s19.000 millones y la minería cerca de u$s14.000 millones.

En el mercado financiero también crecen las expectativas por una eventual mejora en la calificación argentina por parte de MSCI y nuevas evaluaciones de agencias de riesgo como Fitch Ratings, Moody's y S&P Global.

Para los especialistas, el escenario que comienza a consolidarse muestra un dólar con subas por encima de la inflación, aunque acompañado por mayores oportunidades de inversión en bonos y acciones argentinas ante la expectativa de un ingreso sostenido de divisas durante los próximos años.