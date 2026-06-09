Graciela Ocaña cuestionó a Milei y reclamó explicaciones por el patrimonio de Manuel Adorni

Graciela Ocaña cuestionó la demora de Manuel Adorni para presentar su declaración patrimonial

La legisladora aseguró que el caso contradice el discurso anticasta del oficialismo

“Es una vergüenza que siga siendo jefe de Gabinete”, afirmó la dirigente porteña

Ocaña sugirió que el Gobierno esperaría el Mundial 2026 para reducir el impacto político del tema

La dirigente advirtió que los problemas económicos seguirán siendo la principal preocupación social

“Milei no quiere aliados; quiere sumisos”, lanzó la legisladora contra el Presidente

La legisladora porteña Graciela Ocaña lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei y apuntó especialmente contra la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al sostener que todavía no presentó la documentación necesaria para justificar sus bienes ante la Justicia y los organismos de control.

Durante una entrevista radial, la dirigente expresó preocupación por la demora en la presentación de la declaración jurada del funcionario nacional y recordó que el propio Presidente había asegurado semanas atrás que la situación se resolvería de manera inminente. Sin embargo, según planteó Ocaña, hasta el momento no hubo explicaciones concretas sobre distintos movimientos patrimoniales que quedaron bajo análisis judicial.

“Hace casi tres meses está dando vueltas para cerrar sus números”, sostuvo la legisladora, quien además insinuó que las dificultades para completar la documentación podrían estar vinculadas a problemas para justificar parte del patrimonio investigado.

En ese contexto, Ocaña ironizó sobre los tiempos políticos elegidos para una eventual presentación formal de la documentación y especuló con que el oficialismo podría intentar aprovechar el clima social generado por el Mundial 2026 para reducir el impacto público de la situación.

“Seguramente está esperando a que los argentinos estén entretenidos con el Mundial para presentarla”, afirmó.

La dirigente también consideró que el caso contradice el discurso de transparencia y combate a los privilegios de la política con el que La Libertad Avanza llegó al poder. Según señaló, cuando existen dudas sobre el patrimonio de un funcionario público, el Gobierno debería actuar con mayor rapidez y brindar explicaciones claras.

Para Ocaña, la continuidad de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete representa además una señal política negativa para la sociedad. “Es una vergüenza que el Gobierno lo siga manteniendo como jefe de Gabinete”, expresó.

Las críticas de la legisladora se producen en medio de un escenario político donde distintos sectores de la oposición buscan aumentar la presión sobre el oficialismo por cuestiones vinculadas a la transparencia, el control patrimonial y la rendición de cuentas de los funcionarios nacionales.

En paralelo, Ocaña sostuvo que los problemas económicos siguen siendo la principal preocupación de gran parte de la sociedad y advirtió que acontecimientos deportivos o coyunturas mediáticas no modificarán las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas.

Según planteó, la discusión sobre posibles hechos de corrupción y las dudas vinculadas al patrimonio de los funcionarios continuará presente pese al eventual clima mundialista que pueda instalarse en los próximos meses.

La legisladora también aprovechó la entrevista para cuestionar la relación política que el Gobierno mantiene con otros espacios y dirigentes aliados. En ese marco, lanzó una de las frases más duras contra el Presidente desde el inicio de la gestión libertaria.

“Milei no quiere aliados; quiere sumisos”, afirmó Ocaña, al sostener que la administración nacional busca dirigentes que acompañen todas sus decisiones sin cuestionamientos ni diferencias internas.

Las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos que distintos sectores opositores vienen realizando sobre el funcionamiento interno del Gobierno y sobre la concentración de decisiones dentro del círculo más cercano al Presidente.

Mientras tanto, desde el oficialismo continúan defendiendo la gestión y sostienen que las denuncias y críticas forman parte de una estrategia política de desgaste impulsada por sectores opositores frente al avance del programa económico libertario.

En ese escenario, la situación patrimonial de Adorni vuelve a instalarse en el centro del debate político y amenaza con transformarse en uno de los focos de tensión entre el Gobierno y la oposición durante las próximas semanas.