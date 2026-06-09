Rodolfo Aguiar llamó a “radicalizar la lucha” contra el Gobierno tras reunirse con referentes de Ni Una Menos

Rodolfo Aguiar pidió “radicalizar la lucha” contra el gobierno de Javier Milei

El dirigente de ATE se reunió con referentes del colectivo Ni Una Menos

Aguiar llamó a fortalecer la coordinación entre sindicatos y organizaciones sociales

El sindicalista aseguró que el Gobierno impulsa “la destrucción del Estado”

Durante el encuentro analizaron el impacto social de las políticas oficiales

ATE volvió a cuestionar los despidos y el ajuste impulsado por la administración nacional

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y llamó a “radicalizar la lucha” contra la administración nacional luego de mantener una reunión con Luci Cavallero en la sede nacional del sindicato.

El encuentro se realizó en la antesala de una nueva movilización impulsada por sectores feministas y organizaciones sociales, en un contexto de creciente confrontación entre el oficialismo y distintos espacios sindicales y opositores.

A través de una publicación difundida en redes sociales, Aguiar sostuvo que el escenario político y social actual exige profundizar las medidas de protesta contra las políticas implementadas por el Gobierno nacional y avanzar en una mayor coordinación entre organizaciones gremiales, feministas y movimientos sociales.

“Hay que radicalizar la lucha contra el régimen de Milei”, expresó el dirigente sindical, quien además consideró que las medidas impulsadas por la Casa Rosada afectan no solamente al empleo estatal sino también al conjunto del tejido social.

Durante su mensaje, Aguiar aseguró que la discusión actual excede las cuestiones estrictamente económicas y vinculó el ajuste del gasto público con un deterioro general de las condiciones de vida de distintos sectores sociales.

“No se trata solo de luchar contra el ajuste y la destrucción del Estado. Estamos enfrentando un régimen que mata”, afirmó el titular de ATE, en una de las frases más duras pronunciadas por el sindicalismo contra el Gobierno durante las últimas semanas.

El dirigente también planteó que existe una problemática común entre distintos sectores afectados por las políticas oficiales y remarcó la necesidad de construir espacios de coordinación para organizar acciones conjuntas frente al oficialismo.

“Esta reunión adquiere una importancia vital frente a la necesidad de confluencia que existe entre todos aquellos movimientos que estén decididos a confrontar con el Gobierno sin condicionamientos”, sostuvo.

Del encuentro participaron además dirigentes vinculados a las áreas de género y diversidad del sindicato, entre ellos Clarisa Gambera. Según trascendió, durante la reunión analizaron el impacto social de las políticas impulsadas por el Ejecutivo nacional y debatieron posibles estrategias de articulación entre organizaciones sindicales y feministas.

Aguiar viene consolidándose como una de las voces más críticas de la gestión libertaria dentro del sindicalismo estatal y en reiteradas oportunidades cuestionó las medidas económicas, los despidos en organismos públicos y los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno.

En ese marco, el dirigente volvió a destacar el rol del movimiento feminista como uno de los principales espacios de resistencia social frente al oficialismo y llamó a fortalecer los vínculos entre distintos sectores opositores.

“Transitar este tiempo y el que venga juntos es la única posibilidad de reparar un entramado social que ha sido completamente destrozado por el programa económico de Milei”, afirmó.

Las declaraciones del titular de ATE se producen en momentos en que distintos gremios estatales continúan denunciando despidos, congelamiento salarial y reducción de estructuras dentro de la administración pública nacional.

Al mismo tiempo, organizaciones feministas y sociales vienen cuestionando las políticas oficiales vinculadas a programas de género, asistencia social y financiamiento estatal para distintas áreas consideradas sensibles.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, sostienen que las medidas forman parte de un proceso de reordenamiento fiscal y reducción del gasto público destinado a equilibrar las cuentas del Estado y reducir la inflación.

En ese escenario, crece la tensión entre la administración libertaria y distintos sectores sindicales y sociales, mientras las organizaciones opositoras comienzan a avanzar en nuevos esquemas de coordinación política y movilización callejera.