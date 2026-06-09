Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan más de un año en retroceso

Las ventas minoristas pyme cayeron 1,2% interanual en mayo y acumulan una baja del 3,1% en 2026

Todos los meses del año registraron variaciones negativas en el comercio minorista

CAME advirtió sobre una “reconfiguración estructural” de los hábitos de consumo

Las promociones y la financiación ayudaron a sostener ventas pero afectaron la rentabilidad

Farmacias fue el rubro con mejor desempeño mientras que hogar y textiles lideraron las caídas

Las ventas online crecieron más de 15% aunque no lograron compensar la baja general del sector

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en mayo una caída interanual del 1,2%, según un relevamiento difundido por Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Con este resultado, el sector acumuló un retroceso del 3,1% en los primeros cinco meses de 2026 y profundizó una tendencia negativa que ya se extiende por más de un año.

El informe mostró que todos los meses del año cerraron con números en rojo. En enero la baja había sido del 4,8%, en febrero del 5,6%, en marzo del 0,6%, en abril del 3,2% y en mayo del 1,2%. La última variación interanual positiva para el comercio minorista pyme se había registrado en abril de 2025.

Pese a ese panorama, el relevamiento exhibió un dato moderadamente alentador en la comparación mensual desestacionalizada, ya que las ventas crecieron 1,2% respecto de abril. Desde la entidad señalaron que ese comportamiento refleja una recuperación puntual del consumo, aunque todavía insuficiente para revertir el deterioro general de la actividad.

Según CAME, el mercado atraviesa actualmente una “reconfiguración estructural” de los hábitos de compra, impulsada principalmente por la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo en sectores no esenciales.

El informe destacó que una parte importante de los consumidores concentra hoy sus gastos en productos básicos y de primera necesidad, mientras que los bienes considerados prescindibles continúan mostrando una demanda debilitada.

En paralelo, el relevamiento advirtió que gran parte de las operaciones comerciales fueron sostenidas a partir de promociones, descuentos, financiación en cuotas, liquidaciones y eventos especiales de comercio electrónico. Esa dinámica permitió mantener cierto volumen de ventas, aunque generó una fuerte presión sobre la rentabilidad de los comercios.

“Muchos negocios lograron sostener movimiento comercial, pero resignando márgenes de ganancia”, señalaron desde la entidad empresaria.

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 48,2% afirmó que su situación económica se mantuvo estable respecto de un año atrás, mientras que un 59,4% consideró que el contexto actual no es favorable para realizar inversiones o ampliar la actividad.

El análisis sectorial mostró resultados muy dispares entre los distintos rubros comerciales. El mejor desempeño de mayo correspondió al sector Farmacia, que registró una suba interanual del 8,2% y acumuló un crecimiento del 4% en lo que va del año.

También exhibieron variaciones positivas los rubros Perfumería, con un avance del 2,3%, y Alimentos y bebidas, que mostró una leve mejora del 0,2%.

En el extremo opuesto, las caídas más pronunciadas se registraron en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una baja del 8,9% interanual. El sector Textil e indumentaria también volvió a mostrar debilidad, con un retroceso del 5,2%.

Por su parte, Calzado y marroquinería cayó 0,2%, mientras que Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción mostró prácticamente estabilidad en la comparación contra mayo del año pasado.

Otro de los datos destacados del relevamiento fue el crecimiento sostenido del canal online. Las ventas digitales aumentaron 15,2% interanual entre los comercios que cuentan con locales físicos, aunque desde CAME aclararon que esa mejora todavía no alcanza para compensar la caída general observada en el comercio minorista.

En relación con las expectativas hacia adelante, el informe mostró una mirada dividida entre los comerciantes. El 48,4% cree que la actividad permanecerá estable durante los próximos meses, mientras que un 38,8% espera una recuperación gradual del consumo.

Sin embargo, un 12,8% anticipa que la situación podría empeorar y proyecta nuevas caídas en las ventas.

El relevamiento vuelve a reflejar las dificultades que enfrenta el comercio pyme en un contexto marcado por la desaceleración económica, la pérdida del poder de compra y un consumo cada vez más selectivo.