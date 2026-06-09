María Eugenia Vidal cruzó al Gobierno y comparó la respuesta oficial con “el guión kuka”

María Eugenia Vidal volvió a reclamar la declaración jurada de Manuel Adorni

El Gobierno acusó a la dirigente del PRO de actuar con “hipocresía” y “doble estándar”

Desde la Casa Rosada recordaron denuncias judiciales que involucraron a Vidal durante su gestión

La ex gobernadora respondió con una dura crítica contra el oficialismo libertario

“Calcado del guión kuka”, lanzó Vidal al comparar la reacción del Gobierno con el kirchnerismo

El cruce volvió a profundizar las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza

La diputada nacional María Eugenia Vidal protagonizó un fuerte cruce con el gobierno de Javier Milei luego de cuestionar públicamente la falta de transparencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La polémica escaló rápidamente en redes sociales y volvió a tensar la relación entre sectores del PRO y La Libertad Avanza.

El conflicto comenzó después de que Vidal reclamara explicaciones sobre la situación patrimonial de Adorni y cuestionara la demora en la presentación de su declaración jurada. A partir de esas críticas, la Oficina de Respuesta Oficial del Presidente salió al cruce de la dirigente macrista con un duro mensaje en redes sociales, en el que la acusó de actuar con “hipocresía” y de aplicar un “doble estándar” en materia ética.

Desde el entorno oficial recordaron distintas denuncias judiciales que involucraron a Vidal durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires y cuestionaron que la dirigente se presentara como una voz autorizada para reclamar transparencia a otros funcionarios.

“Se cree con autoridad moral para dar lecciones de ética y fustigar a otros por falta de transparencia, mientras su propio expediente la deja completamente en ridículo”, expresaron desde la cuenta oficial vinculada al Gobierno nacional.

En el mismo mensaje, el oficialismo recordó las denuncias que recibió Vidal por la compra de un departamento en el barrio porteño de Recoleta y también mencionó la causa vinculada a los llamados “aportantes truchos” de campaña durante las elecciones legislativas de 2017.

“El doble estándar es grotesco”, señalaron desde el Gobierno, al sostener que en aquellos casos primó la presunción de inocencia y que nunca se pidió la renuncia de la entonces gobernadora bonaerense.

La respuesta de Vidal no tardó en llegar y volvió a poner el foco sobre la situación patrimonial de Adorni, quien continúa bajo cuestionamientos opositores por presuntas inconsistencias vinculadas a su declaración jurada y movimientos patrimoniales.

“Seguimos esperando la declaración jurada de Manuel Adorni”, escribió la dirigente del PRO en su cuenta de X, junto a una imagen de un esqueleto sentado en actitud de espera, en alusión a la demora en la presentación de la documentación.

La ex gobernadora también aprovechó el intercambio para lanzar una crítica política más amplia contra la administración libertaria y comparó la estrategia comunicacional del oficialismo con prácticas que históricamente cuestionó del kirchnerismo.

“Calcado del guión kuka ¿ya son demasiadas coincidencias, no?”, expresó Vidal, en una frase que rápidamente se viralizó y generó nuevas reacciones dentro del escenario político.

El episodio volvió a exponer las tensiones crecientes entre dirigentes del PRO y sectores cercanos al presidente Milei, especialmente después de que algunos referentes del partido amarillo comenzaran a tomar distancia de determinadas decisiones y estilos de confrontación impulsados desde la Casa Rosada.

La situación también reavivó el debate sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos y la obligación de presentar declaraciones juradas completas y actualizadas, un tema que en las últimas semanas comenzó a ocupar un lugar central dentro de la agenda política.

Mientras desde la oposición reclaman mayores explicaciones por parte del jefe de Gabinete, en el oficialismo sostienen que las acusaciones forman parte de una estrategia de desgaste político impulsada por dirigentes que buscan diferenciarse del Gobierno en medio de la reorganización del mapa opositor.

En paralelo, el intercambio entre Vidal y el oficialismo reflejó además el creciente nivel de confrontación política que domina las redes sociales, donde dirigentes de distintos espacios utilizan publicaciones y mensajes directos para profundizar sus diferencias públicas.