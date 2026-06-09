Gregorio Dalbón anunció una campaña internacional en defensa de Cristina Kirchner a un año de su condena

Gregorio Dalbón anunció una campaña internacional en respaldo de Cristina Kirchner

La iniciativa se realizará a un año del inicio de la prisión domiciliaria de la ex presidenta

El abogado calificó la condena como “injusta, ilegal y antidemocrática”

Habrá actos y movilizaciones en ciudades de Europa, América y otros puntos del mundo

Dalbón volvió a denunciar una supuesta persecución judicial contra Cristina Kirchner

La convocatoria internacional se llevará adelante el próximo 10 de junio

El abogado Gregorio Dalbón anunció el lanzamiento de una campaña internacional en respaldo de Cristina Fernández de Kirchner y en rechazo a la condena judicial que mantiene a la ex mandataria bajo prisión domiciliaria. La iniciativa se pondrá en marcha en la antesala del primer aniversario desde que comenzó a cumplir la medida en el departamento ubicado sobre la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

A través de una publicación difundida en la red social X, Dalbón sostuvo que la condena contra la ex presidenta constituye una decisión “injusta, ilegal y profundamente antidemocrática” y aseguró que durante este último año se consolidó un fuerte respaldo internacional hacia la dirigente peronista.

“A dos días del año de una condena injusta, ilegal y profundamente antidemocrática, queremos que sepas que no estás sola”, expresó el abogado, quien además afirmó que los intentos por aislar políticamente a Cristina Kirchner terminaron generando el efecto contrario.

Según planteó, la figura de la ex mandataria logró trascender las fronteras argentinas y transformarse en una referencia internacional para distintos sectores políticos y sociales vinculados a la defensa de los derechos humanos y la democracia.

“Tu nombre atravesó fronteras. Tu historia cruzó océanos. Tu lucha se convirtió en una causa internacional”, sostuvo Dalbón en el mensaje dirigido a la ex presidenta.

El abogado confirmó además que la campaña incluirá actividades en distintas ciudades de Europa, América y otros puntos del mundo. Entre las acciones previstas mencionó actos públicos, manifiestos, cartas abiertas, encuentros culturales, movilizaciones e intervenciones urbanas destinadas a denunciar lo que considera un caso de persecución política y judicial.

De acuerdo con lo informado, las actividades buscarán instalar un mensaje común en defensa de Cristina Kirchner y cuestionar el proceso judicial que derivó en su condena.

Dalbón también vinculó la situación de la ex presidenta con el fenómeno conocido como “lawfare”, concepto utilizado por distintos dirigentes y referentes políticos para denunciar supuestas maniobras de persecución judicial contra líderes populares de América Latina.

“El lawfare no es un problema argentino. Es una maquinaria global que busca disciplinar a quienes se animan a transformar la realidad, ampliar derechos y enfrentar privilegios”, afirmó.

En ese marco, el abogado sostuvo que las actividades previstas se replicarán en ciudades como Madrid, París, Tokio y Buenos Aires, además de otros puntos donde existan comunidades argentinas o grupos vinculados a organizaciones de derechos humanos.

“Desde cada ciudad donde haya un argentino, una argentina o una persona comprometida con la democracia y los derechos humanos, se escuchará un mismo mensaje: no aceptamos la proscripción”, expresó.

Dalbón remarcó además que el objetivo de la campaña será denunciar lo que considera un intento de excluir políticamente a Cristina Kirchner y cuestionó la legitimidad de la condena judicial.

“No aceptamos que la voluntad popular sea reemplazada por operaciones judiciales y mediáticas”, señaló.

La convocatoria internacional se realizará el próximo 10 de junio, fecha en la que se cumplirá un año desde el inicio de la prisión domiciliaria de la ex presidenta. Desde sectores del kirchnerismo ya comenzaron a organizar distintas actividades políticas y manifestaciones de apoyo tanto en Argentina como en el exterior.

En el tramo final de su mensaje, Dalbón volvió a reivindicar la figura política de Cristina Kirchner y aseguró que su liderazgo continúa vigente pese a la situación judicial que enfrenta.

“Podrán encerrarte. Podrán vigilarte, intentar proscribirte e intentar que el miedo haga el trabajo que no pudieron hacer las urnas. Pero jamás podrán borrar la huella que dejaste en la historia argentina”, afirmó.

El anuncio se produce en un contexto de creciente movilización de sectores kirchneristas y organizaciones políticas que continúan denunciando persecución judicial contra la ex mandataria y reclaman la revisión de la condena.