El trigo avanza a paso récord: la siembra alcanza niveles históricos y ya cubre un tercio del área prevista

La campaña triguera 2026/27 continúa mostrando un ritmo excepcional en gran parte del país. Impulsada por condiciones climáticas favorables y una adecuada disponibilidad de humedad en los suelos, la siembra ya cubrió el 32,4% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas a nivel nacional, consolidando uno de los avances más rápidos de las últimas décadas.

Durante la última semana, las tareas de implantación registraron un progreso de 18,2 puntos porcentuales, una aceleración que permitió alcanzar marcas que distintas entidades agrícolas califican como históricas. El impulso estuvo concentrado principalmente en el noreste argentino, el centro-norte de Córdoba y la región núcleo, donde los productores aprovecharon las buenas condiciones de humedad para avanzar con las labores.

Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires destacaron que la disponibilidad hídrica fue un factor determinante para sostener el intenso ritmo de trabajo. La humedad acumulada en los perfiles del suelo permitió que las sembradoras ingresaran a los lotes en condiciones óptimas, favoreciendo un avance simultáneo en varias regiones productivas.

Uno de los datos más destacados de la campaña es el comportamiento del sudoeste agrícola, donde la siembra ya supera el 20% de la superficie prevista por segundo año consecutivo a esta altura del calendario, un desempeño poco habitual para la región.

Por su parte, especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario señalaron que la velocidad observada en la implantación no encuentra antecedentes recientes comparables y la ubicaron entre las más altas registradas desde fines de la década de 1990. Según explicaron, los productores decidieron acelerar las tareas para aprovechar la humedad superficial disponible antes de posibles cambios en las condiciones climáticas.

En el plano comercial, el panorama presenta algunos matices. Las operaciones vinculadas a la nueva cosecha acumulan aproximadamente 1,84 millones de toneladas negociadas, un volumen que se ubica por debajo de los registros promedio de los últimos años. El comportamiento responde, en parte, a las variaciones observadas en los mercados internacionales.

Durante las últimas semanas, los valores proyectados para la próxima cosecha registraron ajustes a la baja como consecuencia de una mayor oferta global y el avance de la recolección en el hemisferio norte. Esta tendencia generó cierta cautela entre productores y operadores comerciales a la hora de concretar nuevos negocios.

Mientras tanto, la región núcleo continúa siendo una de las protagonistas de la campaña. Allí, la superficie sembrada ya supera ampliamente el promedio histórico para esta época del año. Sin embargo, los especialistas advierten que la continuidad de las labores dependerá de la llegada de nuevas precipitaciones durante las próximas jornadas.

El mayor avance se registra actualmente en el centro-sur de Santa Fe, donde cerca del 70% del área proyectada ya fue implantada. En distintas localidades de la región, productores y técnicos coinciden en que será necesario reponer humedad para completar los lotes pendientes y sostener el potencial productivo de los cultivos recién emergidos.

También en el sur santafesino la actividad mantiene un ritmo importante, con más de la mitad de la superficie prevista ya sembrada. Allí, la atención está puesta en los pronósticos meteorológicos y en las lluvias esperadas para los próximos días, consideradas fundamentales para asegurar la continuidad de la campaña.

Con una implantación que avanza a velocidad récord y condiciones climáticas que, hasta el momento, acompañan el desarrollo de las tareas, el trigo comienza a perfilar una campaña prometedora. No obstante, el comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas será clave para consolidar las expectativas de producción y sostener el buen arranque que exhibe el cereal en gran parte del país.