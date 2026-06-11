A un año del fallo, vuelven las críticas y el reclamo por los fondos de la causa Vialidad

Juan Carlos Morán volvió a defender la condena en la causa Vialidad

El ex diputado sostuvo que la sentencia ya atravesó todas las instancias judiciales

La causa investigó presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz

Morán reclamó avanzar en la recuperación de los fondos involucrados

También vinculó el expediente con la investigación conocida como Cuadernos

El debate político sobre la condena continúa generando fuertes divisiones

Al cumplirse un año de la confirmación judicial de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el debate político y judicial en torno al expediente volvió a ocupar el centro de la escena. En ese contexto, el ex diputado nacional Juan Carlos Morán, uno de los dirigentes que impulsó las denuncias iniciales que derivaron en la investigación, defendió nuevamente la actuación de la Justicia y reclamó avanzar en la recuperación de los fondos involucrados en el caso.

Durante una entrevista radial, el dirigente cercano a Elisa Carrió sostuvo que la condena constituye un hecho institucional de fuerte impacto para la historia política argentina. “La ladrona fue presa, pero todavía no devolvió la plata”, afirmó al referirse a la situación judicial de la ex presidenta y a las derivaciones económicas que, según consideró, aún permanecen pendientes.

Morán recordó que participó como testigo durante el juicio oral y destacó que la causa atravesó todas las instancias de revisión previstas dentro del sistema judicial argentino. En ese sentido, remarcó que el expediente pasó por el Tribunal Oral Federal, luego por la Cámara Federal de Casación Penal y finalmente por la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme la condena.

Según planteó, la relevancia institucional del caso radica en que se trata de la primera vez que una ex mandataria argentina recibe una sentencia firme por hechos de corrupción luego de superar todos los controles judiciales previstos en la Constitución Nacional. Para el ex legislador, la discusión sobre la legitimidad del fallo quedó cerrada tras la intervención del máximo tribunal.

La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. De acuerdo con la acusación sostenida por la Justicia, existió una maniobra de administración fraudulenta mediante contratos direccionados, sobreprecios y beneficios para empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.

Morán sostuvo que el expediente permitió demostrar la existencia de un esquema sistemático de corrupción y no simplemente hechos aislados. “Se probó un mecanismo permanente para obtener contratos, cobrar sobreprecios y generar retornos económicos”, señaló al referirse a las conclusiones alcanzadas durante el proceso judicial.

El dirigente de la Coalición Cívica también vinculó la investigación con otras causas de corrupción de alto impacto político, especialmente el expediente conocido como Cuadernos. Según explicó, ambos casos expusieron una estructura de recaudación y direccionamiento de fondos que habría operado durante años dentro del Estado nacional.

A pesar de valorar la condena judicial, Morán consideró que uno de los aspectos pendientes sigue siendo la recuperación del dinero presuntamente desviado. En ese marco, insistió en que el decomiso de bienes y activos constituye un elemento clave para completar el proceso de reparación económica frente al perjuicio ocasionado al Estado.

“La verdadera justicia no termina solamente con una condena. También implica que quien robó devuelva lo que se llevó”, expresó al profundizar su planteo sobre la necesidad de avanzar en mecanismos más efectivos para recuperar fondos provenientes de hechos de corrupción.

Además, cuestionó que la Argentina no haya contado durante años con herramientas más ágiles para ejecutar decomisos y recuperar activos obtenidos ilegalmente. En particular, hizo referencia a las dificultades vinculadas con la aplicación de normas de extinción de dominio y recordó que desde la Coalición Cívica habían denunciado en distintas oportunidades el crecimiento patrimonial de Néstor y Cristina Kirchner.

Las declaraciones de Morán reactivaron una discusión que continúa generando fuertes divisiones dentro del escenario político argentino. Mientras sectores opositores sostienen que la causa representa un precedente institucional contra la corrupción, desde el kirchnerismo continúan denunciando una supuesta persecución judicial y política contra la ex mandataria.

A un año de la confirmación de la condena, la causa Vialidad sigue ocupando un lugar central dentro del debate público. Tanto por sus implicancias judiciales como por su peso político, el expediente permanece como uno de los casos más trascendentes de las últimas décadas en la Argentina.