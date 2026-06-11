Las automotrices aceleran descuentos y financiación ante la caída de las ventas

Las automotrices profundizan descuentos y financiación para sostener ventas

El mercado registra caída de patentamientos y acumulación de stock

Las terminales revisaron a la baja las proyecciones para 2026

Las promociones incluyen tasa 0 y bonificaciones millonarias

El escenario actual revive comparaciones con la crisis automotriz de 2018

La llegada de nuevas marcas intensifica la competencia en el sector

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de fuerte reacomodamiento y comienza a exhibir señales que remiten a otros períodos de desaceleración económica. En concesionarios de todo el país se multiplican las promociones, aumentan las bonificaciones y las terminales intensifican las ofertas de financiación a tasa 0 con el objetivo de sostener el nivel de patentamientos en un contexto de menor demanda.

La situación responde a una combinación de factores que modificaron el escenario previsto por las automotrices a comienzos de año. El exceso de optimismo en las proyecciones comerciales, la caída en las ventas y la creciente competencia de nuevas marcas, especialmente de origen chino, comenzaron a generar un sobrestock de unidades que hoy presiona sobre toda la cadena de comercialización.

Fuentes del sector reconocen que varias terminales ya comenzaron a revisar sus expectativas para 2026 luego de haber calculado un volumen de ventas considerablemente más elevado. En ese marco, el presidente de Stellantis, Martín Zuppi, ajustó recientemente las previsiones del mercado a unas 550.000 unidades para el cierre del año, una cifra inferior a las 580.000 patentadas durante 2025 y muy lejos de las proyecciones iniciales que anticipaban una recuperación más acelerada.

El deterioro del mercado comenzó a reflejarse en los números de los primeros meses del año. El acumulado anual muestra una caída cercana al 10%, mientras que mayo registró un descenso interanual de alrededor del 25%, convirtiéndose en uno de los peores meses recientes para el sector.

La consecuencia inmediata de este escenario es la acumulación de vehículos en concesionarios y depósitos de terminales. Frente a ese panorama, las automotrices decidieron profundizar las estrategias comerciales para evitar que el stock inmovilizado se convierta en un problema financiero mayor.

Actualmente, las promociones incluyen importantes descuentos directos sobre el precio de lista, planes de financiación subsidiados y acuerdos especiales entre terminales y concesionarios para sostener objetivos de ventas. En algunos casos, las bonificaciones alcanzan cifras millonarias y buscan captar consumidores en un mercado cada vez más competitivo.

En paralelo, desde el sector aseguran que las marcas trabajan coordinadamente en nuevas estrategias comerciales para intentar reactivar la demanda durante el segundo semestre.

El contexto actual despierta comparaciones inevitables con lo ocurrido en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquel entonces, la industria automotriz también había proyectado un crecimiento sostenido luego de un 2017 récord, pero la combinación de devaluación, inflación y caída del consumo terminó provocando una fuerte contracción del mercado.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el año 2018 cerró con poco más de 800.000 unidades patentadas, una baja cercana al 11% respecto del año anterior, cuando se habían superado las 900.000 operaciones.

En ese momento, el entonces presidente de ACARA, Dante Álvarez, definió al período como “el año más cambiante” para el sector, luego de que las expectativas iniciales de alcanzar el millón de unidades quedaran completamente descartadas tras el deterioro macroeconómico.

Aunque el contexto económico actual presenta diferencias respecto de aquella etapa, dentro de la industria reconocen que algunos mecanismos vuelven a repetirse. Entre ellos, la necesidad de sostener ventas mediante promociones permanentes, financiación blanda y congelamiento parcial de precios.

En las últimas horas, por ejemplo, Toyota Compañía Financiera lanzó nuevas líneas de crédito para toda su gama de vehículos. La propuesta incluye préstamos a tasa 0% de hasta 15 millones de pesos en 12 cuotas, además de alternativas de financiamiento de hasta 25 millones de pesos con plazos de hasta 24 meses.

Sin embargo, el escenario actual incorpora un elemento adicional que incrementa la presión competitiva: la llegada de nuevas marcas al mercado argentino. La expansión de fabricantes chinos y la mayor oferta disponible generan una disputa más intensa por una demanda que hoy aparece debilitada.

Dentro del sector admiten que el negocio enfrenta una situación delicada. “Hay demasiados jugadores para una demanda cada vez más chica”, reconoció una fuente vinculada a la actividad automotriz.

En este contexto, las promociones dejaron de ser acciones puntuales para convertirse en una herramienta estructural del negocio. Mientras las terminales intentan sostener el ritmo comercial, el mercado automotor argentino ingresa en una etapa donde la competencia por vender cada unidad se vuelve cada vez más agresiva.