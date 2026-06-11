Recalde denunció restricciones “excepcionales” contra Cristina Kirchner en prisión domiciliaria

Mariano Recalde cuestionó las condiciones de detención de Cristina Kirchner

El senador denunció restricciones “más severas” que las de otros detenidos

La ex presidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de Constitución

El kirchnerismo presentó un informe sobre presuntas arbitrariedades judiciales

Recalde sostuvo que existe una intención de “proscripción política”

La condena en la causa Vialidad continúa generando fuerte debate político

Al cumplirse un año de la confirmación judicial de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el senador nacional Mariano Recalde volvió a cuestionar el proceso judicial y denunció un endurecimiento de las condiciones de detención que cumple la ex presidenta bajo el régimen de prisión domiciliaria.

La ex mandataria permanece detenida en su departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en el marco de la causa por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz.

En declaraciones radiales, el legislador de Unión por la Patria calificó el fallo como “injusto” y sostuvo que la ex presidenta fue condenada en un proceso que, según afirmó, vulneró garantías constitucionales y careció de imparcialidad. “La condena de Cristina es injusta. Ella es inocente. No hubo debido proceso y se utilizó una sentencia política con la intención de proscribirla”, expresó.

Recalde también cuestionó la inhabilitación perpetua impuesta contra la ex mandataria y sostuvo que el objetivo de la causa judicial fue impedir su participación política. Según planteó, la situación judicial de Cristina Kirchner representa una anomalía institucional que afecta el funcionamiento democrático.

Las declaraciones del senador se produjeron luego de la presentación de un informe elaborado por integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación titulado “La arbitrariedad en el caso de Cristina Fernández de Kirchner”. El documento fue impulsado por dirigentes y representantes vinculados al kirchnerismo con el objetivo de denunciar las condiciones en las que se desarrolla la prisión domiciliaria de la ex presidenta.

Además de Recalde, participaron de la presentación los consejeros Rodolfo Tailhade, Anabel Fernández Sagasti, Vanesa Siley y César Antonio Grau. El informe sostiene que las restricciones impuestas sobre la ex mandataria serían más severas que las aplicadas en otros casos de detenidos con prisión domiciliaria.

En ese sentido, el senador afirmó que las condiciones de detención se endurecieron recientemente luego de algunas reuniones mantenidas por Cristina Kirchner con economistas y dirigentes políticos. Según explicó, actualmente la ex presidenta solamente puede recibir visitas dos veces por semana, con un límite máximo de dos horas y hasta tres personas por encuentro.

“Las peores restricciones las tiene Cristina”, aseguró Recalde, quien además cuestionó la utilización de tobillera electrónica y las limitaciones de contacto personal establecidas por la Justicia.

El legislador también comparó el régimen aplicado a la ex presidenta con el de otros detenidos que cumplen arresto domiciliario. Según señaló, la mayoría de las personas condenadas por narcotráfico o delitos de lesa humanidad no poseen restricciones similares respecto de las visitas y, en algunos casos, incluso cuentan con permisos especiales de salida.

Durante la entrevista, Recalde sostuvo que menos del uno por ciento de los detenidos por narcotráfico que cumplen prisión domiciliaria tienen limitaciones estrictas para recibir visitas. Sobre esa base, argumentó que existe una diferencia de trato hacia Cristina Kirchner.

“Ni a los narcotraficantes ni a los condenados por delitos de lesa humanidad se les imponen condiciones de este tipo”, afirmó el senador, quien consideró que las restricciones responden a una decisión política más que judicial.

Además, vinculó la situación de la ex presidenta con una supuesta afectación del sistema democrático y denunció que el peronismo enfrenta un escenario de proscripción política. “Hace un año vivimos en una democracia diezmada: la presidenta del Partido Justicialista está presa y proscripta”, expresó.

En paralelo, desde sectores del oficialismo y de la oposición que respaldan la condena sostienen que la sentencia atravesó todas las instancias judiciales previstas por la Constitución y remarcan que la Corte Suprema dejó firme el fallo luego de múltiples revisiones.

A un año de la confirmación de la condena, la situación judicial y política de Cristina Kirchner continúa generando fuertes discusiones dentro del escenario nacional. Mientras el kirchnerismo denuncia persecución y restricciones excepcionales, otros sectores sostienen que el proceso respetó plenamente las garantías constitucionales y representó un precedente institucional contra la corrupción.