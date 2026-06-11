Vista y Trafigura crean una nueva petrolera para expandirse en Vaca Muerta y en el negocio energético

Vista Energy y Trafigura crearon la sociedad Unconventional Resources

La nueva petrolera buscará operar en petróleo, gas e infraestructura energética

La compañía tendrá foco en el desarrollo de recursos no convencionales

El estatuto habilita proyectos vinculados a GNL, transporte y generación eléctrica

La alianza combina la capacidad operativa de Vista y el alcance global de Trafigura

El mercado interpreta el movimiento como una apuesta estratégica sobre Vaca Muerta

La industria energética argentina sumó un nuevo actor en la carrera por el desarrollo del petróleo y gas no convencional. A través de una publicación en el Boletín Oficial, quedó formalmente constituida Unconventional Resources S.A., una sociedad creada por Vista Energy y Trafigura con el objetivo de participar en distintos segmentos del negocio hidrocarburífero y energético, con foco especial en Vaca Muerta.

La nueva compañía nació con un capital inicial de 30 millones de pesos y una estructura accionaria repartida casi en partes iguales entre ambas firmas. Vista Energy y Trafigura Holding SARL poseen cada una el 49% del capital social, mientras que el 2% restante quedó en manos de los ejecutivos Diego Celaá y Sebastián Maggio.

La presidencia de la sociedad será ejercida por Pablo Daniel De Michelis, en representación de Vista, mientras que la vicepresidencia estará a cargo de Carlos Firpo, designado por Trafigura.

Aunque la constitución formal de la empresa no incluyó anuncios concretos sobre activos específicos o inversiones inmediatas, el amplio alcance de su objeto social generó fuerte repercusión dentro del mercado energético. El estatuto habilita a la firma a intervenir en prácticamente todas las etapas de la cadena vinculada al petróleo, el gas y la infraestructura energética.

Entre las actividades autorizadas figuran la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, perforación y fractura hidráulica, refinación, transporte, almacenamiento, comercialización y exportación de petróleo y gas. Además, la sociedad podrá desarrollar proyectos vinculados al gas natural licuado (GNL), generación eléctrica, petroquímica e incluso energías renovables asociadas a sus operaciones.

La nueva firma también quedó habilitada para participar en joint ventures, acuerdos de operación conjunta, contratos farm-in y farm-out, adquisiciones de activos estratégicos y asociaciones tanto en la Argentina como en el exterior.

La alianza reúne a dos compañías con perfiles complementarios dentro del negocio energético global. Por un lado aparece Vista Energy, la petrolera fundada en 2017 por el ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, que en pocos años se consolidó como uno de los principales productores independientes de shale oil de América Latina.

La empresa concentra buena parte de sus operaciones en Vaca Muerta, especialmente en áreas como Bajada del Palo Oeste, Bajada del Palo Este y Aguada Federal, bloques considerados entre los más productivos de la Cuenca Neuquina.

Gracias al crecimiento de su producción no convencional, Vista logró posicionarse entre los mayores exportadores privados de crudo del país y mantiene presencia en las bolsas de Nueva York y México.

El otro socio estratégico es Trafigura, uno de los mayores traders de materias primas del mundo. La compañía opera a escala global en comercialización de petróleo, derivados, gas natural, metales y minerales, además de contar con infraestructura logística, transporte marítimo, terminales y financiamiento de operaciones internacionales.

En la Argentina, Trafigura desarrolla sus negocios principalmente a través de Puma Energy, firma que posee una extensa red de estaciones de servicio, plantas de almacenamiento y terminales logísticas.

Dentro del mercado energético interpretan que la creación de Unconventional Resources apunta mucho más allá de la explotación de áreas petroleras específicas. La amplitud del estatuto societario refleja la intención de construir un vehículo flexible para participar en infraestructura energética, proyectos de exportación y futuras iniciativas vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta.

Entre las posibilidades habilitadas aparecen la construcción y operación de oleoductos, gasoductos, terminales portuarias, plantas de tratamiento y proyectos vinculados al GNL, uno de los segmentos que concentra mayores expectativas de inversión para la próxima década.

La creación de la nueva sociedad se produce además en un contexto favorable para el sector energético argentino. La producción de petróleo en Vaca Muerta atraviesa niveles récord, las exportaciones continúan creciendo y avanzan obras destinadas a ampliar la capacidad de transporte y evacuación de hidrocarburos.

Al mismo tiempo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió nuevas posibilidades para proyectos energéticos de gran escala, especialmente vinculados a infraestructura y exportación.

En ese escenario, la alianza entre Vista y Trafigura es interpretada dentro del sector como uno de los movimientos societarios más relevantes del año y como una señal de cómo las principales compañías comienzan a posicionarse para disputar el negocio energético que promete generar miles de millones de dólares en exportaciones durante los próximos años.