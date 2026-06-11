Caputo defendió el modelo económico y aseguró que la “restricción externa” era consecuencia del esquema anterior

Luis Caputo defendió el modelo económico del Gobierno nacional

El ministro aseguró que la “restricción externa” era consecuencia del esquema anterior

Destacó el crecimiento de energía y minería como pilares de estabilidad

Caputo relativizó las críticas por la caída de industria y construcción

También afirmó que la apertura comercial beneficia a los consumidores

El funcionario sostuvo que la economía argentina crecerá sostenidamente en los próximos años

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró que la actual gestión logró desmontar uno de los conceptos históricos más utilizados para explicar las crisis argentinas: la denominada “restricción externa”. Durante su participación en la edición 2026 del IAE Summit, el funcionario sostuvo que la falta de dólares no era un problema estructural de la economía argentina, sino una consecuencia directa del modelo económico aplicado durante años.

“La restricción externa era culpa del modelo previo. Hoy hay dólares para importar, para repatriar dividendos y para los ahorristas. E incluso para que el Banco Central compre en el mercado de cambios”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda durante su exposición en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Caputo defendió la política económica impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el actual esquema resulta más beneficioso para la sociedad que el modelo aplicado durante las últimas décadas. Según explicó, la apertura comercial y la estabilización macroeconómica comenzaron a generar un escenario de mayor disponibilidad de bienes y de reducción relativa de precios en distintos sectores.

En ese sentido, sostuvo que la mayor integración con el mundo permitió ampliar la oferta de productos para los consumidores argentinos. “Hoy la gente encuentra más bienes y mejores precios”, remarcó.

No obstante, el ministro intentó diferenciar la política comercial actual de una apertura irrestricta. Aunque defendió la liberalización de importaciones y el levantamiento de restricciones, afirmó que la Argentina todavía mantiene un nivel de intercambio comercial bajo en relación con otros países de la región.

“Estamos lejos de una apertura alocada”, señaló.

Gran parte del encuentro estuvo atravesado por el debate sobre la fuerte disparidad sectorial que atraviesa actualmente la economía argentina. Mientras sectores como energía y minería muestran niveles récord de producción y crecimiento, otras actividades vinculadas al mercado interno, como la industria manufacturera y la construcción, continúan exhibiendo retrocesos.

Los últimos datos oficiales reflejaron precisamente esa dinámica. Por un lado, el INDEC informó una nueva expansión en la producción de hidrocarburos y minerales durante abril. Por otro, los indicadores de actividad industrial y construcción volvieron a registrar caídas significativas.

Consultado sobre esa situación, Caputo relativizó las críticas vinculadas al escaso “derrame” de los sectores más dinámicos sobre el resto de la economía. Con tono irónico, cuestionó a economistas y analistas que advierten sobre los desequilibrios sectoriales.

“Se van a enfermar de equilibrio parcial”, lanzó el ministro, al defender la importancia del crecimiento energético y minero como factor de estabilidad macroeconómica.

Según explicó, el boom de sectores como Vaca Muerta y la minería permite fortalecer el ingreso de divisas, sostener el equilibrio cambiario y reducir tensiones financieras sobre la economía general.

Caputo también respondió a los cuestionamientos provenientes de sectores industriales que advierten sobre caída de actividad, pérdida de competitividad y dificultades para sostener el empleo.

“El verdadero problema para la industria es el déficit financiado con emisión, porque eso genera devaluación, suba de impuestos, regulaciones y falta de crédito”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que durante años muchas empresas trasladaron aumentos de costos directamente a los precios sin que eso generara crecimiento económico genuino. “Entre 2011 y 2023 lo único que creció fue la inflación y la pobreza”, expresó.

El ministro evitó hacer referencias autocríticas sobre su participación en gobiernos anteriores y concentró su discurso en destacar los cambios impulsados por la actual administración.

Hacia el final de su exposición, Caputo también se refirió al escenario político y económico de cara a los próximos años. Allí sostuvo que el equilibrio fiscal continuará siendo el eje central del programa económico y consideró que el oficialismo cuenta con la determinación necesaria para sostener el ajuste.

“Ni por broma espero un año electoral clásico”, afirmó al hablar sobre el panorama hacia 2027.

Además, elogió el liderazgo de Javier Milei y aseguró que la continuidad del programa económico dependerá de mantener el compromiso con el orden fiscal. “El nivel de carácter y convicción para sostener este modelo lo tiene el actual presidente”, sostuvo.

Finalmente, Caputo se mostró optimista respecto del futuro económico del país y aseguró que la Argentina tiene potencial para convertirse en una de las economías de mayor crecimiento durante las próximas décadas, impulsada principalmente por el desarrollo energético y minero.