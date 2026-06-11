El límite entre lo público y lo privado

La reciente difusión en algunos medios de comunicación de información vinculada a un supuesto embargo sobre el salario del concejal Fabricio Dellasanta volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa no solo a la política, sino también al periodismo y a la Justicia: ¿dónde termina el interés público y dónde comienza el ámbito estrictamente privado de las personas?

Según trascendió en diversas publicaciones, el edil rafaelino estaría involucrado en un proceso judicial derivado de una presunta deuda particular. Sin embargo, aun dando por cierta esa información, surge una pregunta inevitable: ¿qué relación tiene ese hecho con su desempeño como concejal de la ciudad de Rafaela?

Lo cierto es que el supuesto embargo mencionado no guarda vínculo alguno con decisiones adoptadas desde su función pública, ni con el manejo de recursos del Estado, ni con actos vinculados a su trabajo como concejal. Por el contrario, se trataría de una cuestión originada en el ámbito privado y, según las versiones difundidas, incluso mucho anterior a su llegada al Concejo Municipal.

Si la deuda fuese cierta, seguiría siendo un asunto de carácter privado y no un hecho relacionado con el ejercicio de la función pública.

El debate adquiere relevancia porque obliga a reflexionar sobre cuáles son los parámetros que deben utilizarse para evaluar a quienes ocupan cargos públicos.

A un funcionario se lo debe juzgar por sus actos como tal, por sus decisiones políticas y por el modo en que administra las responsabilidades que le fueron confiadas por los ciudadanos.

Bajo esa lógica, la existencia de una deuda privada —si efectivamente existiera— no constituye por sí misma un hecho de interés público, salvo que implique algún tipo de irregularidad vinculada al ejercicio de la función o afecte recursos del Estado.

Por el contrario, podría sostenerse que una situación económica compleja acerca más a un dirigente a las dificultades cotidianas que enfrentan miles de ciudadanos.

¿Acaso tener una deuda convierte a una persona en peor funcionario? ¿O simplemente lo muestra enfrentando problemas similares a los que atraviesan muchos argentinos?

La discusión también abre otro interrogante. Si la supuesta deuda fuera cierta, seguramente hubiera resultado mucho más sencillo para Fabricio Dellasanta abonarla y evitar la exposición pública y el debate mediático posterior.

Sin embargo, el propio concejal ha sostenido en reiteradas oportunidades críticas hacia lo que denomina “la industria del juicio”, un fenómeno que, según su visión, genera incertidumbre, desalienta inversiones y perjudica especialmente a pequeñas y medianas empresas.

Para Dellasanta, la discusión no pasaría únicamente por un reclamo económico particular, sino también por un debate de fondo sobre el funcionamiento del sistema judicial y sus consecuencias sobre la actividad privada.

Pero más allá del caso puntual, existe un aspecto que también merece atención: la filtración de información vinculada a una causa judicial que terminó siendo difundida públicamente.

¿Cómo llegaron los detalles del expediente a los medios de comunicación? ¿Quién permitió que información de una causa privada trascendiera al ámbito público?

Son preguntas que inevitablemente conducen hacia otro actor central en esta historia: la Justicia.

Si efectivamente existió una filtración de datos protegidos por el proceso judicial, corresponde preguntarse si el juez interviniente tomó medidas para determinar responsabilidades y preservar las garantías de las partes involucradas.

La transparencia judicial no solo exige investigar los hechos sometidos a proceso, sino también proteger la confidencialidad de las actuaciones cuando corresponde.

En ese contexto, también surge otro interrogante: si hubo una vulneración de la reserva de la causa y no se impulsaron actuaciones para determinar responsabilidades, qué grado de responsabilidad institucional le corresponde al propio sistema judicial.

Más allá de las posiciones políticas o de las simpatías personales, el caso vuelve a plantear una discusión de fondo que atraviesa a toda la sociedad.

¿Todo lo que involucra a un funcionario público debe convertirse automáticamente en noticia? ¿O existen aspectos de la vida privada que merecen la misma protección que tendría cualquier ciudadano?

Las respuestas seguramente seguirán generando debate. Lo que parece claro es que la frontera entre lo público y lo privado continúa siendo uno de los temas más complejos y sensibles de las democracias modernas.