Jorge Sampaoli es el nuevo director técnico de Talleres

En una de las noticias más impactantes del mercado de pases argentino, Talleres de Córdoba confirmó oficialmente la contratación de Jorge Sampaoli como nuevo entrenador del primer equipo. El experimentado director técnico reemplazará a Carlos Tevez y afrontará un desafío inédito en su extensa carrera: será la primera vez que dirija a un club de la Primera División del fútbol argentino.

A los 66 años, el entrenador nacido en Casilda desembarca en el conjunto cordobés después de construir gran parte de su trayectoria en el exterior, donde condujo a selecciones nacionales y equipos de primer nivel en Sudamérica y Europa.

La llegada de Sampaoli marca el inicio de una nueva etapa para la institución albiazul, que apuesta por uno de los técnicos argentinos más reconocidos de las últimas décadas para encarar los desafíos deportivos del segundo semestre de 2026.

Talleres oficializó la llegada de Jorge Sampaoli

La dirigencia de Talleres anunció la contratación a través de un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, donde destacó la experiencia internacional del entrenador y la importancia de su incorporación para el proyecto deportivo.

"Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo albiazul para encabezar una nueva etapa del proyecto deportivo institucional. Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción", expresó el club.

La contratación representa una fuerte apuesta institucional en busca de reposicionar al equipo entre los principales protagonistas del fútbol argentino y de las competencias continentales.

Un desafío inédito para una carrera llena de experiencias internacionales

Aunque Sampaoli dirigió en distintos países y pasó por algunas de las instituciones más importantes del continente, nunca había tenido la oportunidad de conducir a un club de la máxima categoría argentina.

Su recorrido incluye pasos exitosos por Chile, Perú, Ecuador, Brasil, España y Francia, además de experiencias al frente de las selecciones de Chile y Argentina.

Entre sus mayores logros sobresalen la conquista de la Copa América 2015 con la selección chilena y campañas destacadas en clubes como Universidad de Chile, Santos, Atlético Mineiro, Olympique de Marsella y Sevilla.

Ahora, por primera vez, tendrá la misión de liderar un proyecto dentro del campeonato argentino, una asignatura pendiente que finalmente sumará a su currículum.

Contrato por 18 meses y un cuerpo técnico de confianza

El vínculo entre Sampaoli y Talleres tendrá una duración inicial de 18 meses.

El entrenador llegará a Córdoba acompañado por su habitual equipo de trabajo, integrado por:

Diogo Meschine Alves (ayudante de campo).

Pablo Fernández (preparador físico).

Marcos Fernández (preparador físico).

La intención es comenzar inmediatamente con la planificación deportiva y acelerar la puesta a punto del plantel para afrontar la segunda parte de la temporada.

El regreso del plantel y el inicio de una nueva era

El plantel profesional de Talleres volverá a los entrenamientos este jueves luego del receso y será allí cuando Sampaoli tome contacto por primera vez con sus nuevos dirigidos.

La expectativa en Córdoba es alta. El entrenador asumirá desde el primer día la conducción de las prácticas y comenzará a implementar su metodología de trabajo, caracterizada históricamente por la intensidad, la presión alta y el protagonismo con la pelota.

La dirigencia considera que su perfil encaja con la identidad que pretende recuperar el club en esta nueva etapa.

Los objetivos inmediatos del ciclo Sampaoli

Más allá del impacto mediático de su llegada, el principal desafío será mejorar el rendimiento futbolístico de un equipo que atravesó un semestre irregular y que busca recuperar competitividad tanto en el plano local como internacional.

Según trascendió, una de las prioridades será reorganizar el funcionamiento defensivo, uno de los aspectos que más preocupó durante la etapa anterior.

Al mismo tiempo, el nuevo cuerpo técnico intentará potenciar los circuitos ofensivos para que Talleres vuelva a ser un equipo protagonista, agresivo y con una propuesta de juego ambiciosa.

La llegada de Jorge Sampaoli no solo representa uno de los movimientos más importantes del mercado argentino de 2026, sino también el comienzo de una experiencia inédita para un entrenador que, tras recorrer gran parte del mundo, finalmente tendrá la oportunidad de dirigir un club de Primera División en su propio país.