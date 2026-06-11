Horas decisivas para el arco argentino: el "Dibu" Martínez se somete a un estudio clave

La Selección Argentina vive momentos de máxima expectativa en los días previos a su estreno en la Copa del Mundo 2026. La atención del cuerpo técnico está depositada por completo en la salud de su máxima garantía bajo los tres palos: Emiliano "Dibu" Martínez se someterá este jueves a una resonancia magnética crucial para evaluar el estado de la fractura que sufrió en el dedo anular de su mano derecho. El resultado de este examen por imágenes determinará si el arquero marplatense puede recibir el alta médica definitiva, quitarse el vendaje protector y reincorporarse de lleno a las prácticas exigentes junto al resto del plantel.

A pesar de la lógica preocupación, el panorama que rodea al búnker nacional es de moderado optimismo. A lo largo de la semana, los médicos de la delegación coordinaron un plan de rehabilitación progresivo para el arquero del Aston Villa. Para no perder ritmo de competencia ni reflejos, Martínez realizó trabajos específicos utilizando pelotas de tenis, una metodología que le permitió ejercitarse sin someter a impactos severos la zona lesionada. Si la nueva evaluación confirma que el callo óseo se ha consolidado correctamente, el guardameta tiene previsto retomar los entrenamientos normales a partir del viernes, utilizando la pelota oficial del torneo y ambas manos sin restricciones.

El propio director técnico, Lionel Scaloni, se encargó de llevar tranquilidad tras la última victoria amistosa frente a Honduras. El estratega santafesino reveló que, según los plazos estimados por el entrenador de arqueros Martín Tocalli, las señales son sumamente alentadoras de cara a los próximos días, lo que permitiría intensificar las cargas físicas en las jornadas venideras. Actualmente, el futbolista viene realizando rutinas diferenciadas y de menor intensidad junto a los juveniles que actúan como sparrings en la concentración norteamericana.

La confirmación de la óptima salud del "Dibu" es la pieza que le falta al cuerpo técnico para delinear el once inicial que debutará ante Argelia el próximo martes en Kansas. Argentina iniciará allí el exigente camino de la defensa del título en la cita organizada por Estados Unidos, Canadá y México, dentro de un Grupo J que también completan Austria y Jordania. Todo el plantel permanece a la espera del veredicto médico, sabiendo que contar con su arquero titular desde el minuto cero es un factor anímico y futbolístico indispensable para las aspiraciones del conjunto nacional.