Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi y sorprendió con su postura

Benjamín Vicuña volvió a quedar involuntariamente en el centro de una polémica que mezcla nombres conocidos, conflictos familiares y redes sociales. En medio de la tensa situación que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, un simple movimiento del actor chileno en Instagram fue suficiente para generar una ola de comentarios y especulaciones.

Todo ocurrió cuando Vicuña interactuó con una publicación vinculada al enfrentamiento judicial y mediático que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi por cuestiones relacionadas con sus hijas. Aunque se trató únicamente de un “me gusta”, el gesto fue rápidamente detectado por los usuarios y no tardó en viralizarse.

La publicación que llamó la atención de Vicuña

La cuenta de Instagram Jotax.digital compartió un fragmento de una entrevista a Ana Rosenfeld, histórica abogada y amiga de Wanda Nara, en la que la letrada se refirió a la situación actual entre la empresaria y el futbolista del Galatasaray.

Durante la conversación, Rosenfeld rechazó las versiones que indicaban que Mauro Icardi habría tenido impedimentos para ver a sus hijas y aseguró que la situación fue muy diferente a la que se difundió públicamente.

“Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el primer día que llegó al país, lo primero que se hizo fue iniciar el proceso de revinculación correspondiente”, sostuvo la abogada.

Además, la letrada negó que Turquía hubiera sido el centro de vida permanente de las menores y aseguró que existen pruebas documentales dentro del expediente judicial.

“Eso es absolutamente falso. Tenemos todas las pruebas. La mudanza a la Argentina fue una decisión tomada por ambos como pareja y estaba proyectada como un destino definitivo para la familia”, agregó Rosenfeld.

El “like” que encendió las redes

Lo que parecía una publicación más sobre uno de los conflictos mediáticos más comentados del último tiempo tomó otra dimensión cuando los usuarios descubrieron que Benjamín Vicuña había reaccionado positivamente al contenido.

La interacción fue interpretada por muchos como una toma de posición indirecta en una disputa que involucra también a la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi y expareja del actor chileno.

Aunque Vicuña no realizó declaraciones públicas ni explicó el motivo de su reacción, el gesto fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a debatir sobre el tema.

Las reacciones de los usuarios

En cuestión de horas, cientos de comentarios comenzaron a multiplicarse en torno a la publicación.

Algunos usuarios manifestaron sorpresa por la interacción del actor, mientras que otros interpretaron el gesto como una señal de apoyo a la postura expuesta por Rosenfeld.

“¿Qué hace Vicuña dándole like a esto?”, escribió una usuaria.

“Lo aplaudo a Vicuña”, comentó otra.

“El like de Vicuña vale más que mil palabras”, sostuvo otro internauta.

También aparecieron mensajes cargados de humor y asombro, destacando que un simple clic había logrado instalar nuevamente al actor en una polémica de la que, en principio, no formaba parte.

Un conflicto que sigue sumando capítulos

La reacción de Vicuña llega en un contexto particularmente sensible. Desde hace meses, la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el mediático.

A esto se suma la presencia de la China Suárez, cuya relación con el futbolista ha sido uno de los temas más comentados del espectáculo argentino en el último año.

Por el momento, Benjamín Vicuña eligió no realizar declaraciones sobre el tema. Sin embargo, su inesperada interacción en redes sociales fue suficiente para despertar interpretaciones, alimentar rumores y volver a colocarlo en el centro de una historia que sigue generando repercusión día tras día.