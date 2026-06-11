Santa Fe lanzó un fondo de garantías para impulsar créditos a pymes y fortalecer la educación técnica

El Gobierno de Santa Fe presentó una batería de herramientas financieras destinadas a potenciar el desarrollo productivo, facilitar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas y fortalecer la educación técnica en toda la provincia.

Los anuncios fueron realizados en Rosario durante un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, quienes destacaron la importancia de generar instrumentos que permitan acompañar el crecimiento económico y la innovación.

Nace el Fondo de Garantías Santa Fe

La principal novedad fue la puesta en marcha del Fondo de Garantías Santa Fe (Fogafe), una herramienta creada para respaldar a empresas y emprendedores que necesitan financiamiento para llevar adelante proyectos productivos, comerciales, industriales, agropecuarios o vinculados a los servicios.

Según explicaron las autoridades provinciales, el fondo contará inicialmente con un aporte de 7.500 millones de pesos por parte del Estado santafesino. Gracias a ese capital, se estima que podrán garantizarse operaciones crediticias por un monto cercano a los 30.000 millones de pesos.

El objetivo es facilitar el acceso al financiamiento para sectores que muchas veces encuentran dificultades para obtener créditos por falta de avales o garantías suficientes.

Más financiamiento para el sector productivo

Durante la presentación también se difundieron nuevas líneas de crédito impulsadas por el Consejo Federal de Inversiones, orientadas a pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Las herramientas están diseñadas para acompañar inversiones, ampliar la capacidad productiva, incorporar tecnología y mejorar la competitividad de las firmas santafesinas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral destinada a movilizar recursos hacia la producción y fomentar la generación de empleo genuino.

Apoyo a la innovación tecnológica

Otro de los anuncios estuvo vinculado al programa Innova CFI, una propuesta enfocada en emprendimientos de base tecnológica.

La iniciativa busca brindar financiamiento, asistencia estratégica y herramientas de inversión para proyectos innovadores con potencial de crecimiento, fortaleciendo así el ecosistema emprendedor y tecnológico de la provincia.

Según se explicó durante la jornada, se trata de un mecanismo pensado para complementar la inversión privada y acompañar el desarrollo de nuevas empresas vinculadas al conocimiento y la innovación.

Refuerzo para escuelas técnicas

En paralelo, la Provincia y el CFI firmaron un convenio destinado a fortalecer el Fondo Provincial de Educación Técnica (Fopet), una herramienta que financia proyectos en establecimientos técnicos y agrotécnicos.

Los recursos estarán destinados a mejorar infraestructura escolar, modernizar talleres y laboratorios, adquirir equipamiento, incorporar insumos y promover proyectos de innovación tecnológica y prácticas profesionalizantes.

Del encuentro participaron además el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y el ministro de Educación, José Goity, junto a legisladores y funcionarios provinciales.

Con estas medidas, el Ejecutivo santafesino busca ampliar las herramientas de financiamiento disponibles para el sector privado, impulsar la innovación y fortalecer la formación técnica como pilares para el desarrollo económico de la provincia.