Villarruel cruzó a Adorni por su patrimonio y abrió una nueva tensión en el oficialismo

Los cuestionamientos de Villarruel profundizaron la controversia sobre las explicaciones patrimoniales de Adorni

El jefe de Gabinete atribuyó parte de su patrimonio a inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018

Adorni reconoció que los fondos iniciales no habían sido declarados oportunamente

La documentación presentada incluye detalles de operaciones financieras y billeteras virtuales

La investigación judicial busca verificar el origen y la trazabilidad de los fondos declarados

El episodio volvió a exhibir tensiones políticas dentro del oficialismo nacional

Las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el origen de una parte de su patrimonio derivaron en una inesperada controversia política dentro del propio oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó con dureza las declaraciones del funcionario y calificó como “una vergüenza” tanto su accionar como las justificaciones ofrecidas respecto de una inversión en Bitcoin que figura en una declaración jurada presentada ante la Justicia.

La reacción de Villarruel se produjo a través de la red social X, donde respondió a una consulta de un usuario sobre las recientes manifestaciones de Adorni en una entrevista televisiva. La titular del Senado no solo tomó distancia de las explicaciones del jefe de Gabinete, sino que además dejó expuesta una diferencia pública que vuelve a reflejar las tensiones internas que atraviesan a sectores del oficialismo.

La polémica surgió luego de que Adorni detallara el origen de una ganancia patrimonial que, según explicó, se originó a partir de una inversión inicial de 200 mil dólares realizada entre 2013 y 2018. De acuerdo con su relato, esos fondos fueron destinados a la compra de Bitcoin y otras operaciones financieras que habrían permitido incrementar el capital hasta superar los 500 mil dólares.

Durante la entrevista, el funcionario aseguró que el dinero invertido provenía de ahorros acumulados durante años de actividad en el sector privado y que originalmente estaban destinados a garantizar el futuro y la educación de sus hijos. Sin embargo, uno de los aspectos que generó mayor repercusión fue su reconocimiento de que esos fondos no habían sido declarados oportunamente.

“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, sostuvo Adorni al intentar explicar el contexto económico y tributario de aquellos años. Además, argumentó que muchas personas optaban por mantener sus ahorros fuera de los circuitos formales como una forma de protegerse frente a la inestabilidad económica y a las políticas vigentes en ese período.

El jefe de Gabinete también explicó que, junto a sus asesores legales, realizó una reconstrucción detallada del origen de los fondos y de las operaciones efectuadas con criptomonedas. Incluso enumeró fechas, montos y valores de compra y venta de Bitcoin para respaldar la evolución de su patrimonio.

Según trascendió, la documentación presentada ante la Justicia incluiría información sobre las billeteras virtuales utilizadas para concretar las operaciones, lo que permitiría verificar los movimientos financieros y determinar la trazabilidad de los activos involucrados.

La declaración jurada presentada en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito también habría incorporado información vinculada al patrimonio familiar. Entre otros puntos, se detallaron bienes heredados, movimientos económicos realizados antes de asumir funciones públicas y la situación laboral de su esposa, Bettina Angeletti, quien desarrolló actividades profesionales en el ámbito privado durante varios años.

Frente a las sospechas que motivaron la investigación judicial, Adorni rechazó cualquier irregularidad y sostuvo que la totalidad de sus ingresos y bienes tiene origen en actividades lícitas desarrolladas fuera del Estado. Además, recordó que tanto él como su esposa desempeñaron sus carreras profesionales en el sector privado antes de su llegada a la función pública.

El funcionario también cuestionó las críticas recibidas desde que se conoció la investigación y afirmó que fue objeto de acusaciones prematuras. En ese sentido, remarcó que optó por mantener una postura prudente mientras avanzaban las actuaciones judiciales y reiteró su disposición a colaborar con la investigación encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita.

Mientras la Justicia analiza la documentación presentada para determinar la consistencia de las explicaciones patrimoniales, las declaraciones de Villarruel agregaron un nuevo componente político al caso. La controversia no solo mantiene bajo observación la situación judicial del jefe de Gabinete, sino que además volvió a exponer diferencias públicas dentro de la conducción nacional.