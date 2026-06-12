Los argentinos lideran el ranking mundial de dólares fuera del sistema financiero

La Argentina lidera el ranking mundial de dólares fuera del sistema financiero por habitante

Los ahorros informales superan los 250.000 millones de dólares

El monto equivale aproximadamente al 40% del Producto Bruto Interno

La preferencia por el dólar se consolidó tras décadas de crisis económicas e inflación

El Gobierno busca atraer esos fondos mediante la ley de Inocencia Fiscal

Los especialistas señalan que la confianza y la estabilidad serán claves para lograr la formalización de esos recursos

La Argentina vuelve a destacarse por una particularidad económica que la diferencia del resto de los países. Según estimaciones difundidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país encabeza el ranking mundial de tenencia de dólares fuera del sistema financiero medidos por habitante, con un stock que supera los 250.000 millones de dólares acumulados en efectivo, cajas de seguridad, ahorros no bancarizados y fondos que permanecen al margen de los circuitos formales.

La cifra no solo resulta impactante por su magnitud absoluta, sino también por la relevancia que adquiere en relación con el tamaño de la economía nacional. De acuerdo con los cálculos del organismo internacional, esos recursos equivalen aproximadamente al 40% del Producto Bruto Interno (PBI), una proporción excepcionalmente elevada en comparación con los estándares observados en otras economías.

Medido en términos per cápita, el volumen de divisas fuera del sistema representa unos 5.400 dólares por habitante, ubicando a la Argentina en el primer lugar del mundo. Detrás aparecen países europeos con una sólida tradición de ahorro, aunque con cifras considerablemente menores. Bélgica registra alrededor de 4.100 dólares por persona, seguida por Dinamarca con 3.700, Países Bajos con 2.900, Rusia con 2.800 y Reino Unido con 2.700.

La diferencia también se observa respecto de otras economías desarrolladas. Alemania y Australia presentan cerca de 2.400 dólares por habitante fuera del sistema financiero, mientras que Francia alcanza los 2.200 y España ronda los 2.100. Italia, Canadá y Austria se ubican en torno a los 2.000 dólares por persona. En América Latina, los valores son significativamente más bajos: Perú registra aproximadamente 1.000 dólares por habitante y México apenas supera los 500.

Especialistas en economía sostienen que este fenómeno no responde a una coyuntura específica, sino que es el resultado de décadas de inestabilidad económica y financiera. La preferencia de los argentinos por el dólar como refugio de valor se consolidó a través de sucesivas crisis, procesos inflacionarios persistentes, fuertes devaluaciones y distintas restricciones cambiarias que afectaron la confianza en la moneda local.

A ello se suman antecedentes que dejaron una profunda huella en el comportamiento de los ahorristas, como el corralito financiero de 2001 y la posterior pesificación compulsiva de depósitos. Estos episodios reforzaron la tendencia a conservar parte de los ahorros fuera de los bancos y a privilegiar activos dolarizados como mecanismo de protección patrimonial.

La elevada informalidad que caracteriza a amplios sectores de la economía argentina también aparece como un factor determinante para explicar la acumulación de divisas fuera de los canales tradicionales. En muchos casos, los fondos permanecen sin registrar y alejados de cualquier instrumento financiero formal.

Frente a esta realidad, el Gobierno nacional busca generar incentivos para que una parte de esos recursos ingrese al circuito económico formal. La principal herramienta impulsada por la administración nacional es la denominada ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa orientada a brindar mayores garantías jurídicas a quienes poseen fondos no declarados y decidan incorporarlos a la economía formal.

La normativa comenzó a regir durante este año, aunque el oficialismo promueve actualmente modificaciones destinadas a ampliar su alcance. Entre los cambios previstos figura la eliminación de restricciones patrimoniales y de ingresos para adherir al régimen simplificado, permitiendo que cualquier contribuyente residente pueda acceder al sistema sin importar su situación económica.

Asimismo, el proyecto contempla una nueva etapa de exteriorización de capitales que se extendería hasta fines de 2027. El objetivo es facilitar la regularización de fondos no declarados y ofrecer mayor previsibilidad frente a eventuales cuestionamientos tributarios vinculados con períodos anteriores.

Desde el Gobierno consideran que la incorporación de una parte de esos más de 250.000 millones de dólares podría transformarse en una fuente clave de financiamiento para la economía. La expectativa oficial apunta a que esos recursos se canalicen hacia inversiones productivas, desarrollos inmobiliarios, créditos hipotecarios, consumo e instrumentos financieros locales, reduciendo la necesidad de recurrir al endeudamiento externo.

No obstante, economistas y analistas advierten que el éxito de la iniciativa dependerá de factores que van más allá de los incentivos legales. La estabilidad macroeconómica, la evolución de la inflación, la confianza en las instituciones y la previsibilidad de las reglas de juego aparecen como elementos centrales para convencer a los ahorristas de abandonar una conducta que se consolidó durante décadas.