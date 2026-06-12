Yacobitti: “El acuerdo es un alivio necesario para las universidades, aunque todavía insuficiente”

Yacobitti consideró que el acuerdo con el Gobierno representa un avance importante para las universidades

El convenio incluye aumentos salariales y refuerzos presupuestarios para distintas áreas del sistema

Las autoridades universitarias señalaron que la situación financiera continúa siendo delicada

El vicerrector de la UBA destacó el valor del diálogo para alcanzar una solución parcial al conflicto

La comunidad universitaria seguirá reclamando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

También exigirán que el Presupuesto 2027 contemple las necesidades del sistema de educación superior pública

Tras más de dos años de tensiones entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público, las autoridades de las universidades nacionales valoraron el acuerdo alcanzado para reforzar el financiamiento del sector. Entre las voces que se pronunciaron al respecto se destacó la del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, quien consideró que el entendimiento representa un avance importante frente a la delicada situación presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios, aunque advirtió que las soluciones alcanzadas aún resultan insuficientes.

El convenio contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes durante junio, un refuerzo adicional previsto para octubre y una actualización de partidas destinadas a becas estudiantiles, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento. La medida busca responder a una serie de reclamos formulados por las universidades nacionales en los últimos años, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el deterioro de los presupuestos operativos.

A través de una publicación en redes sociales, Yacobitti sostuvo que el Gobierno reconoció la legitimidad de las demandas planteadas por las universidades y por amplios sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, destacó que el acuerdo fue posible gracias a la búsqueda de consensos y al diálogo institucional mantenido durante los meses de negociación.

El dirigente universitario remarcó que el entendimiento constituye un alivio para una situación que calificó como crítica. Según explicó, las universidades públicas vienen enfrentando dificultades para sostener sus actividades académicas, de investigación y extensión debido al atraso de las partidas presupuestarias frente al aumento de costos registrado en los últimos años.

En ese sentido, señaló que la recomposición anunciada permitirá otorgar cierta previsibilidad a corto plazo, especialmente en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento de las instituciones. Entre ellas mencionó el financiamiento de hospitales universitarios, la asistencia a estudiantes mediante programas de becas y la cobertura de gastos básicos vinculados al desarrollo de las actividades educativas.

No obstante, el vicerrector de la UBA aclaró que el acuerdo no implica el cierre definitivo de la discusión sobre el financiamiento universitario. Por el contrario, sostuvo que la comunidad académica continuará reclamando medidas estructurales que garanticen recursos suficientes para el sostenimiento y desarrollo de la educación superior pública.

Dentro de esas demandas, Yacobitti destacó la necesidad de asegurar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y de avanzar en la elaboración de un Presupuesto 2027 que contemple las necesidades del sistema. Según expresó, la educación universitaria constituye una herramienta fundamental para el desarrollo económico, la generación de conocimiento y la ampliación de oportunidades sociales.

El dirigente también puso de relieve el papel desempeñado por distintos sectores de la sociedad durante el conflicto. A su entender, el respaldo de estudiantes, docentes, graduados, trabajadores no docentes, referentes culturales y amplios sectores ciudadanos resultó determinante para mantener vigente el reclamo y alcanzar una instancia de negociación.

Asimismo, valoró el rol de legisladores nacionales que impulsaron iniciativas destinadas a fortalecer el financiamiento universitario y acompañaron los reclamos planteados por las instituciones educativas. Consideró que la construcción de consensos políticos fue uno de los factores que permitió avanzar hacia una solución parcial de la problemática.

El acuerdo llega después de un extenso período de enfrentamientos entre las universidades y el Gobierno por la asignación de recursos. Durante ese tiempo se realizaron movilizaciones masivas, actividades de protesta y numerosos reclamos por parte de rectores, docentes y estudiantes que advertían sobre las dificultades para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones.

Aunque el entendimiento alcanzado fue recibido positivamente por gran parte de la comunidad universitaria, las autoridades académicas coinciden en que los desafíos persisten. La evolución de la inflación, la actualización de los salarios y la definición del presupuesto para los próximos años seguirán siendo factores clave para determinar la sustentabilidad del sistema universitario público.

En ese contexto, las universidades consideran que el acuerdo representa un paso relevante, pero insisten en que será necesario avanzar hacia soluciones de largo plazo que otorguen estabilidad financiera a uno de los sectores más importantes del sistema educativo argentino.