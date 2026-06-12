Pichetto reclamó que el Congreso revise la condena contra Cristina Kirchner

Miguel Ángel Pichetto cuestionó la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner

El diputado advirtió sobre una presunta situación de gravedad institucional

Sostuvo que el proceso presentó irregularidades desde sus etapas iniciales

También cuestionó la imparcialidad de los tribunales que intervinieron en la causa

Planteó que el Congreso debe analizar las consecuencias institucionales del fallo

El debate reavivó la discusión sobre el vínculo entre la Justicia y el Poder Legislativo

Las repercusiones políticas por la condena judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúan generando debate en distintos sectores del arco político. En ese contexto, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto planteó que el Congreso de la Nación debería analizar el fallo ratificado por la Corte Suprema de Justicia y advirtió sobre lo que definió como una situación de gravedad institucional para el sistema democrático.

Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, donde el legislador sostuvo que el encarcelamiento de una dirigente que ejerció la Presidencia de la Nación durante dos mandatos y posteriormente la Vicepresidencia genera consecuencias que trascienden el plano estrictamente judicial.

Según expresó Pichetto, el caso involucra cuestiones vinculadas al funcionamiento institucional del país y al equilibrio entre los distintos poderes del Estado. En ese marco, afirmó que siempre consideró que la conducta de un jefe de Estado debería ser evaluada mediante mecanismos especiales y no a través de procedimientos ordinarios.

El dirigente de Encuentro Republicano Federal señaló además que la situación coloca a la democracia argentina ante un escenario delicado y sostuvo que resulta necesario abrir una discusión política e institucional sobre los alcances de la decisión judicial.

Durante su exposición, Pichetto manifestó también fuertes cuestionamientos al desarrollo de la causa judicial que culminó con la condena de la ex mandataria. Desde su perspectiva, el proceso estuvo atravesado por situaciones que afectaron garantías esenciales y alteraron principios básicos del debido proceso.

El diputado afirmó partir de una presunción de inocencia respecto de Cristina Fernández de Kirchner y argumentó que desde las primeras etapas de la investigación se produjeron decisiones que, a su entender, modificaron reglas fundamentales del procedimiento judicial.

Entre los puntos observados mencionó la integración del tribunal que intervino en la causa, la actuación del fiscal Diego Luciani y las instancias recursivas disponibles para la defensa. Según sostuvo, esos elementos deberían formar parte de una revisión más amplia sobre la legalidad y legitimidad del proceso.

Las críticas de Pichetto se suman a otras expresiones que surgieron desde distintos sectores políticos tras la confirmación de la condena contra la ex presidenta. Mientras algunos dirigentes consideran que el fallo representa una muestra del funcionamiento independiente de la Justicia, otros sostienen que existen aspectos procesales que merecen una evaluación más profunda.

En ese sentido, el legislador también puso el foco en la actuación de los integrantes de la Corte Suprema. Afirmó que existían circunstancias que, a su criterio, podían afectar la percepción de imparcialidad del máximo tribunal y señaló que algunos magistrados debieron haberse apartado de la resolución del caso.

A partir de esos cuestionamientos, Pichetto sostuvo que el Congreso no debería mantenerse ajeno al debate institucional generado por la condena. En su opinión, el Poder Legislativo cuenta con herramientas para intervenir cuando se presentan situaciones que puedan comprometer el equilibrio entre los poderes del Estado.

El dirigente planteó que la Cámara de Diputados y el Senado tienen la responsabilidad de analizar las implicancias institucionales del fallo y evaluar posibles mecanismos de actuación dentro del marco constitucional vigente.

Las declaraciones reabrieron una discusión de larga data sobre los límites de las facultades del Congreso frente a decisiones judiciales firmes y sobre el alcance de la división de poderes. Mientras algunos especialistas sostienen que la revisión de sentencias corresponde exclusivamente al ámbito judicial, otros consideran que el Parlamento puede debatir las consecuencias institucionales de determinados procesos de alto impacto político.

La intervención de Pichetto se produjo en un contexto marcado por fuertes tensiones políticas y por el debate sobre el rol que debe desempeñar cada poder del Estado frente a causas que involucran a ex funcionarios de máxima jerarquía. La discusión promete continuar en las próximas semanas, mientras distintos sectores buscan fijar posición sobre uno de los episodios judiciales y políticos más trascendentes de los últimos años.