El PRO endureció sus críticas a Adorni por las rectificaciones en su declaración patrimonial

El PRO cuestionó duramente a Manuel Adorni por las rectificaciones realizadas en su declaración jurada patrimonial

La fuerza opositora consideró incompatible negar omisiones y luego admitir correcciones significativas en la documentación oficial

La reconstrucción patrimonial incorporó más de 500.000 dólares vinculados a inversiones en Bitcoin no declaradas previamente

También se sumaron ingresos provenientes de herencias familiares y modificaciones en la titularidad de propiedades

Desde la Jefatura de Gabinete reconocieron errores y desprolijidades en las declaraciones originales

El episodio profundizó la tensión política entre el Gobierno y el PRO en torno a los estándares de transparencia pública

La decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de presentar una nueva declaración jurada rectificativa ante la Oficina Anticorrupción abrió un nuevo frente de tensión política entre el Gobierno nacional y el PRO. La fuerza liderada por Mauricio Macri cuestionó con dureza al funcionario y consideró que las correcciones introducidas en la documentación oficial representan una situación incompatible con los estándares de transparencia que reclama la ciudadanía.

La controversia se produjo luego de que Adorni presentara una reconstrucción integral de la evolución de su patrimonio y el de su entorno familiar, incorporando bienes, inversiones e ingresos que no habían sido informados en declaraciones anteriores. La actualización incluyó activos vinculados a operaciones con criptomonedas, herencias familiares y modificaciones en la titularidad de propiedades compartidas con su esposa, Bettina Angeletti.

Desde el PRO señalaron que la situación excede una mera corrección administrativa y cuestionaron las explicaciones brindadas por el funcionario. En un comunicado difundido tras conocerse la presentación, la fuerza sostuvo que resulta contradictorio afirmar públicamente que no existieron omisiones para luego admitir la necesidad de rectificar información patrimonial. En ese marco, calificaron el episodio como una falta grave y reclamaron una conducta acorde con las exigencias de transparencia que demanda la función pública.

El pronunciamiento también incluyó una reflexión política más amplia sobre la responsabilidad de los dirigentes que integran el espacio del cambio impulsado en los últimos años. Según expresaron, la consolidación de las transformaciones económicas e institucionales requiere evitar controversias que puedan afectar la confianza ciudadana o generar dudas sobre la conducta de los funcionarios.

Las críticas más contundentes provinieron de algunos referentes históricos del PRO. Entre ellos se destacó el ex ministro y actual legislador Esteban Bullrich, quien utilizó las redes sociales para expresar su rechazo a la situación con un mensaje breve y contundente dirigido al jefe de Gabinete.

Las rectificaciones presentadas por Adorni modifican significativamente el perfil patrimonial que había informado hasta ahora. De acuerdo con la reconstrucción presentada ante los organismos de control, parte importante del incremento patrimonial estaría explicado por inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018. Según la documentación, el capital inicial destinado a esas operaciones rondó los 200.000 dólares y, producto de la valorización y distintas transacciones efectuadas a través de ocho billeteras virtuales, habría alcanzado aproximadamente los 513.000 dólares incorporados en las declaraciones rectificativas.

Fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete sostuvieron que la totalidad de esos movimientos puede ser acreditada mediante los registros digitales asociados a las billeteras utilizadas. Asimismo, remarcaron que las inversiones fueron realizadas antes de que Adorni asumiera responsabilidades en la administración pública nacional.

La reconstrucción patrimonial también incorporó ingresos provenientes de herencias familiares. Tras el fallecimiento de su padre en 2022, el funcionario habría recibido recursos derivados de la venta de distintos inmuebles, entre ellos una propiedad ubicada en La Plata y un lote situado en el partido bonaerense de Daireaux. Según las estimaciones oficiales, esos bienes representaron ingresos cercanos a los 79.000 dólares.

Otro de los aspectos corregidos se relaciona con operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025. Entre ellas figura una vivienda ubicada en un country que inicialmente aparecía registrada únicamente a nombre de su esposa y que ahora pasó a declararse con una participación del cincuenta por ciento para cada integrante del matrimonio. También se incorporaron detalles sobre la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito mediante un esquema de financiamiento privado.

Desde el entorno del jefe de Gabinete reconocieron que las declaraciones originales contenían errores y desprolijidades. Según explicaron, la revisión fue impulsada a partir de la necesidad de reconstruir en detalle la historia patrimonial familiar para acreditar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones económicas.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción se concretó además en un contexto de creciente atención pública sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios nacionales. Mientras el Gobierno sostiene que todos los bienes declarados tienen origen lícito y son anteriores al ingreso de Adorni al Estado, la oposición insiste en que las inconsistencias detectadas requieren explicaciones más precisas para despejar cualquier duda sobre la evolución de su patrimonio.