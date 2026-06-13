Moreno cuestionó las explicaciones de Adorni y puso el foco en el origen de los fondos declarados

Guillermo Moreno cuestionó las explicaciones de Manuel Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin.

El ex funcionario sostuvo que la estrategia de defensa complicó aún más la situación del jefe de Gabinete.

Las críticas apuntaron también a las declaraciones juradas rectificativas presentadas por Adorni.

Moreno afirmó que el eje del debate pasa por demostrar el origen lícito de los fondos invertidos.

El dirigente destacó la importancia de la trazabilidad financiera y de la documentación respaldatoria.

La polémica sumó un nuevo componente político con referencias a diferencias internas dentro del oficialismo.

La controversia en torno a la situación patrimonial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con las críticas formuladas por Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio y referente del peronismo, quien cuestionó públicamente las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete respecto de sus inversiones en Bitcoin y del origen de los fondos utilizados para realizarlas.

Las declaraciones de Moreno se produjeron en medio del debate generado por las aclaraciones efectuadas por el funcionario nacional sobre movimientos patrimoniales que quedaron bajo análisis luego de la difusión de información vinculada a sus declaraciones juradas y a operaciones con criptomonedas realizadas años atrás.

Durante una entrevista radial, el ex funcionario sostuvo que la estrategia elegida por Adorni para responder a los cuestionamientos terminó agravando la situación en lugar de despejar las dudas. Según afirmó, la explicación oficial no logró cerrar los interrogantes que surgieron en torno a las inversiones y abrió nuevos frentes de discusión.

“Se ve que estuvieron varias noches sin dormir y encontraron esta solución. Es muy dura la solución para Adorni”, expresó Moreno al referirse a la defensa planteada por el funcionario libertario.

Uno de los aspectos señalados por el dirigente peronista fue la exposición pública que realizó Adorni para explicar el funcionamiento de las criptomonedas y sus operaciones con Bitcoin. Moreno sostuvo que comenzaron a circular registros audiovisuales que, según su interpretación, contradicen la imagen de conocedor del mercado cripto que el funcionario intentó proyectar durante los últimos días.

En ese contexto, consideró que la discusión ya no gira exclusivamente alrededor de las inversiones digitales, sino que se trasladó hacia cuestiones vinculadas con la documentación patrimonial presentada por el propio funcionario. A su entender, las rectificaciones efectuadas en declaraciones juradas constituyen uno de los puntos más delicados de la controversia.

El ex secretario de Comercio sostuvo que el eje central del debate pasa ahora por demostrar el origen de los recursos utilizados para realizar las inversiones. Según explicó, cualquier operación financiera relevante requiere mecanismos de identificación y validación de los fondos, especialmente cuando intervienen entidades bancarias o plataformas reguladas.

Bajo esa premisa, Moreno planteó que el funcionario deberá acreditar la procedencia lícita del dinero con el que, según afirmó, inició sus inversiones en criptomonedas. También remarcó la importancia de la documentación respaldatoria y de la trazabilidad de las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales.

“Los bancos no pueden abrir cuentas que no conozcan al cliente. Ahí se divide lo lícito de lo ilícito”, señaló durante la entrevista, en referencia a los procedimientos de verificación de identidad y origen de fondos que aplican las entidades financieras.

Además, cuestionó por qué el funcionario no habría regularizado anteriormente su situación patrimonial si los recursos utilizados tenían, según sostiene, una procedencia legítima. En ese sentido, vinculó sus observaciones con los distintos regímenes de exteriorización y regularización de activos impulsados en los últimos años.

Las declaraciones de Moreno también incluyeron referencias a tensiones políticas dentro del oficialismo. El dirigente afirmó que diversos referentes vinculados al espacio gobernante habrían manifestado diferencias respecto de Adorni durante los últimos meses y sugirió que el episodio podría profundizar esas discrepancias.

En la parte final de su análisis, incluso dirigió un mensaje al presidente Javier Milei. Según sostuvo, la evolución de la polémica podría tener consecuencias políticas para el Gobierno si las explicaciones del funcionario no logran disipar las dudas planteadas por distintos sectores.

Mientras tanto, la discusión continúa instalada en la agenda política. La atención permanece concentrada en la documentación presentada por Adorni, en las aclaraciones sobre sus inversiones en criptomonedas y en la eventual aparición de nuevos elementos que permitan esclarecer el origen y la evolución de los fondos involucrados.

Por el momento, el caso sigue generando repercusiones tanto en el ámbito político como en el económico, en un contexto donde las cuestiones vinculadas a transparencia patrimonial y activos digitales adquieren cada vez mayor relevancia en el debate público.