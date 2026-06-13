La minería argentina alcanzó un récord histórico de exportaciones en el primer cuatrimestre de 2026

Las exportaciones mineras alcanzaron un récord histórico de 3.254 millones de dólares entre enero y abril de 2026.

El crecimiento interanual del sector fue del 84,3% respecto del mismo período de 2025.

El litio lideró la expansión con un aumento del 137,8% en el valor exportado.

Los minerales metalíferos registraron una mejora del 77,6% frente al año anterior.

China, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y Canadá impulsaron la demanda internacional.

La minería concentra gran parte de los proyectos aprobados bajo el RIGI y refuerza su papel como generadora de divisas para el país.

La actividad minera argentina registró durante los primeros cuatro meses de 2026 el mejor desempeño exportador de su historia, consolidando una tendencia de crecimiento que viene ganando protagonismo dentro de la economía nacional. Impulsado principalmente por el auge del litio y la expansión de los minerales metalíferos, el sector alcanzó ventas al exterior por 3.254 millones de dólares entre enero y abril, un resultado sin precedentes para ese período del año.

Los datos fueron difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el monto exportado representa un incremento interanual del 84,3% respecto del mismo cuatrimestre de 2025. El desempeño también superó ampliamente los registros históricos, ubicándose un 161,8% por encima del promedio observado para los primeros cuatro meses de cada año entre 2010 y 2025.

Las cifras reflejan el fuerte dinamismo que viene mostrando la minería argentina en los últimos años, en un contexto marcado por el avance de nuevas inversiones, la ampliación de la capacidad productiva y una creciente demanda internacional de minerales estratégicos.

El principal motor de este crecimiento fue el complejo del litio, cuyas exportaciones registraron un aumento del 137,8% en términos de valor respecto del mismo período del año anterior. El mineral, considerado clave para la fabricación de baterías destinadas a vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, se convirtió en uno de los productos más demandados por las economías industrializadas.

El crecimiento del litio estuvo acompañado por una sólida recuperación de los minerales metalíferos. Las exportaciones de este segmento aumentaron 77,6% interanual, impulsadas por mayores envíos de oro, plata y cobre, además del desarrollo de nuevos proyectos que comenzaron a incrementar su producción durante los últimos meses.

La expansión del sector encuentra sustento en el desarrollo de importantes emprendimientos ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy, regiones que integran el denominado “triángulo del litio” y que concentran buena parte de las reservas del mineral existentes en América del Sur.

La demanda internacional también desempeñó un papel determinante en este crecimiento. Entre los principales destinos de las exportaciones mineras argentinas se destacó China, cuyas compras aumentaron 187% respecto del mismo período de 2025. El mercado chino continúa siendo uno de los principales consumidores de minerales vinculados a la transición energética y al desarrollo tecnológico.

Por su parte, las exportaciones hacia Estados Unidos registraron un incremento del 101%, mientras que los envíos a Corea del Sur crecieron 99%. También sobresalieron los aumentos registrados en Alemania, con una expansión del 97%, y en Canadá, donde las ventas avanzaron 68%.

La creciente demanda de minerales críticos responde a transformaciones estructurales de la economía global. La expansión de la electromovilidad, el desarrollo de tecnologías de almacenamiento energético y la necesidad de insumos para la transición hacia fuentes renovables continúan impulsando el consumo de litio, cobre y otros minerales estratégicos.

El récord exportador también coincide con un período de fuerte interés inversor en el sector. La minería concentra una porción significativa de los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas promovidas por el Gobierno para atraer capitales de largo plazo.

Según datos oficiales, nueve de los dieciséis proyectos aprobados bajo ese esquema corresponden a iniciativas mineras. Entre ellas sobresalen Los Azules, Rincón, la ampliación de Cauchari-Olaroz, además de Hombre Muerto Oeste y Minera del Altiplano.

Con mayores niveles de producción, una cartera de inversiones en expansión y una demanda internacional sostenida, la minería se consolida como uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina y como una de las principales apuestas para incrementar el ingreso de divisas durante los próximos años.