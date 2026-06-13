La desaceleración de la inflación abre una ventana de alivio para algunos salarios, pero la preocupación gremial sigue puesta en el empleo

La inflación de mayo fue del 2,1% y permitió que algunas paritarias superaran la evolución de los precios.

Los trabajadores de seguros, televisión, perfumistas y entidades deportivas figuran entre los sectores con mejoras salariales por encima de la inflación.

Las cadenas de comidas rápidas y las estaciones de servicio también aplicarán incrementos y sumas adicionales durante junio.

La preocupación central de muchos gremios comenzó a desplazarse desde los salarios hacia la preservación del empleo.

La reforma laboral empezó a mostrar efectos concretos con la implementación de nuevos esquemas de banco de horas.

Las próximas renegociaciones de convenios colectivos serán uno de los principales focos de la agenda sindical del segundo semestre.

La confirmación de una inflación mensual del 2,1% durante mayo abrió una pequeña oportunidad para que determinados sectores de trabajadores recuperen parte del poder adquisitivo perdido en los últimos meses. Sin embargo, el escenario laboral continúa marcado por la incertidumbre y la preocupación de numerosos gremios, que hoy observan con mayor atención la preservación de los puestos de trabajo que la propia discusión salarial.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 14,7% en lo que va de 2026 y del 33,2% en los últimos doce meses. La cifra de mayo se ubicó por debajo de varios de los acuerdos salariales que comenzaron a aplicarse durante junio, permitiendo que algunos trabajadores registren una mejora real en sus ingresos.

Entre los sectores que lograron cerrar incrementos por encima de la inflación mensual se encuentran los trabajadores de seguros. El Sindicato del Seguro acordó para distintas ramas de la actividad aumentos escalonados que continúan aplicándose durante los próximos meses. En junio, los empleados de las áreas de Seguros Generales y ART percibirán un incremento del 4,5%, mientras que los trabajadores de Vida y Retiro recibirán una suba del 5%, porcentajes que superan ampliamente el dato inflacionario informado para mayo.

También se destacan los acuerdos alcanzados por los empleados de cadenas de comidas rápidas. La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros dispuso para junio el pago de sumas no remunerativas equivalentes al 5,6% de los salarios, además de montos fijos que oscilan entre los 70.000 y los 75.000 pesos según la categoría laboral.

Otro de los sectores que consiguió mejoras por encima de la inflación fue el personal nucleado en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC). Los trabajadores de entidades deportivas y civiles percibirán durante junio un incremento acumulativo del 3%, mientras que los empleados de clubes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino recibirán una actualización del 2%.

En el ámbito de los medios audiovisuales, el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) acordó una recomposición salarial del 14,76% para el período febrero-junio. Dentro de ese esquema todavía resta aplicar una actualización del 4,8% durante el presente mes.

Los trabajadores del caucho también verán reflejado un incremento del 3% en junio, mientras que los empleados de estaciones de servicio recibirán una mejora del 2% junto con una suma fija de 30.000 pesos que posteriormente será incorporada al salario básico.

A ellos se suman los trabajadores perfumistas, que acordaron una actualización del 4% para junio y una nueva suba del 5% prevista para agosto, esquema que además impactará sobre adicionales convencionales como el presentismo.

No obstante, el panorama gremial actual está lejos de concentrarse exclusivamente en las negociaciones salariales. Diversas organizaciones sindicales comenzaron a priorizar la defensa del empleo ante los cambios que atraviesan distintos sectores de la economía.

Uno de los casos más visibles es el del sistema financiero. La Asociación Bancaria viene manifestando su preocupación por el cierre de sucursales y la reducción de personal en varias entidades privadas, una situación que ya motivó protestas y reclamos en distintos puntos del país.

Al mismo tiempo, la implementación de la reforma laboral empieza a mostrar sus primeros efectos concretos. En la empresa Mirgor fue aprobado un esquema de banco de horas que comenzará a regir desde julio en plantas dedicadas a la producción de autopartes. El acuerdo establece un sistema de hasta 200 horas administradas durante un período de doce meses, una modalidad que ya existía en algunas terminales automotrices y que ahora se incorpora bajo el nuevo marco normativo.

En paralelo, el Gobierno se prepara para avanzar en la revisión de numerosos convenios colectivos que se encuentran vencidos. La eventual renegociación de esas condiciones laborales promete convertirse en uno de los principales ejes de discusión durante el segundo semestre.

Mientras tanto, las perspectivas inflacionarias continúan mostrando una tendencia moderada. Diversas consultoras privadas estiman que la inflación mensual seguirá moviéndose cerca del 2% durante los próximos meses, aunque advierten que las tarifas, los combustibles y la evolución del tipo de cambio seguirán siendo factores clave para determinar la velocidad de la desaceleración.