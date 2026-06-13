La banda cambiaria ampliará su techo en julio y le dará más margen de flotación al dólar

La inflación de 2,1% determinará la actualización de las bandas cambiarias durante julio.

El techo de la banda de flotación alcanzará los $1.844,87 hacia fines del próximo mes.

El piso del corredor cambiario se ubicará en $754,14.

El dólar oficial continúa operando muy por debajo del nivel de intervención del Banco Central.

Las bandas se ajustan según la inflación para evitar una apreciación real del límite superior.

El Banco Central acumula más de 10.500 millones de dólares en reservas durante 2026.

La publicación del último dato de inflación no sólo aportó una nueva señal sobre la evolución de los precios en la economía argentina. También activó automáticamente un mecanismo clave dentro del esquema cambiario vigente: la actualización de las bandas de flotación del dólar, cuyos límites volverán a ampliarse durante julio y otorgarán un mayor margen de movimiento al tipo de cambio sin intervención directa del Banco Central.

Con una inflación mensual del 2,1%, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el régimen cambiario ajustará sus parámetros a ese mismo porcentaje durante el próximo mes. Como consecuencia, el techo y el piso de la banda continuarán desplazándose, ampliando el rango dentro del cual el dólar podrá fluctuar libremente.

El sistema de bandas cambiarias fue implementado tras la eliminación de las restricciones cambiarias y se transformó en uno de los pilares del actual esquema monetario. Su funcionamiento establece un límite inferior y otro superior para la cotización oficial. Mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de ese corredor, el mercado opera sin intervención directa de la autoridad monetaria.

El dato más observado por analistas e inversores es el techo de la banda. Ese nivel representa el valor máximo permitido antes de que el Banco Central deba intervenir utilizando reservas internacionales para contener eventuales presiones alcistas.

Con la actualización correspondiente a julio, el límite superior alcanzará los $1.844,87 hacia fines del mes. Al mismo tiempo, el piso de la banda se ubicará en $754,14. Se trata de una amplitud considerable respecto de la cotización actual del dólar mayorista, que cerró recientemente en torno a los $1.432,50 para la venta.

La distancia existente entre el valor actual y el techo de intervención permite observar el amplio margen de recorrido que conserva el tipo de cambio dentro del esquema vigente. Aunque hoy el dólar se encuentra lejos de ese límite superior, la referencia continúa siendo seguida de cerca por el mercado porque marca hasta dónde podría avanzar la cotización sin que el Banco Central actúe directamente.

El mecanismo actual comenzó a regir en abril de 2025, cuando el Gobierno puso fin al cepo cambiario y avanzó hacia un sistema de flotación administrada. Sin embargo, desde enero de 2026 se introdujo una modificación relevante: las bandas dejaron de ajustarse a un ritmo fijo y comenzaron a moverse en función de la inflación informada por el INDEC.

De esta manera, el techo y el piso se actualizan diariamente para completar, al finalizar cada mes, una variación equivalente al último índice de inflación disponible. Debido a la metodología utilizada, el ajuste opera con un rezago aproximado de dos meses respecto de la evolución efectiva de los precios.

La decisión de vincular las bandas al comportamiento inflacionario respondió a la necesidad de evitar que el límite superior del corredor cambiario se apreciara en términos reales. Bajo el esquema previo, que contemplaba una actualización cercana al 1% mensual, la inflación avanzaba a una velocidad mayor, reduciendo progresivamente el margen efectivo de flotación.

Además de administrar la dinámica cambiaria, el Banco Central viene desarrollando durante este año una intensa política de acumulación de reservas internacionales. Desde comienzos de 2026 la entidad implementó un programa de compras sistemáticas de divisas destinado a fortalecer el balance monetario y mejorar la capacidad de intervención futura.

Según datos oficiales, las adquisiciones de dólares superaron los 10.500 millones durante el año. El objetivo inicial contemplaba compras equivalentes al 5% del volumen operado diariamente en el mercado, aunque en numerosas jornadas la participación de la autoridad monetaria fue incluso superior.

Uno de los aspectos destacados por los analistas es que este proceso de acumulación de reservas no provocó presiones significativas sobre la cotización oficial. A pesar de la emisión de pesos asociada a las compras de divisas, el tipo de cambio continúa ubicándose por debajo de los niveles observados hacia fines de 2025.

En este contexto, la actualización de las bandas para julio aparece como una nueva señal de la estrategia oficial orientada a sostener un esquema cambiario flexible, con mayor capacidad de adaptación a las condiciones del mercado y con un Banco Central que continúa fortaleciendo su posición de reservas.