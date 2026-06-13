La OIT pidió reforzar la inspección laboral y ampliar el diálogo social en Argentina

La OIT pidió fortalecer los mecanismos de inspección laboral en Argentina.

El organismo expresó preocupación por la reducción de recursos destinados a la fiscalización del trabajo.

Se recomendó garantizar instancias efectivas de diálogo entre trabajadores, empleadores y el Estado.

La organización solicitó consultas previas antes de impulsar nuevas reformas laborales.

La CGT celebró el pronunciamiento y consideró que respalda sus reclamos históricos.

El debate sobre la regulación laboral y el rol del Estado vuelve a ocupar un lugar central en la agenda sindical y política.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su satisfacción tras un reciente pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que instó al Gobierno nacional a fortalecer los mecanismos de fiscalización laboral y a profundizar los espacios de diálogo social entre trabajadores, empleadores y el Estado. La resolución fue emitida durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en la ciudad de Ginebra, y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre las políticas laborales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.

La decisión surgió luego de que la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT analizara observaciones formuladas previamente por la Comisión de Expertos del organismo respecto de la situación de la administración laboral argentina. Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran la reducción de recursos humanos, financieros y operativos destinados a las áreas encargadas de la inspección y fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral.

Según explicó la central sindical, el pronunciamiento internacional tuvo como antecedente diversas presentaciones realizadas conjuntamente por organizaciones gremiales argentinas ante los órganos de control de la OIT. En esas exposiciones se plantearon inquietudes relacionadas con el funcionamiento de los organismos estatales encargados de supervisar las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Las organizaciones sindicales también manifestaron preocupación por las dificultades que, según sostienen, existen actualmente para sostener ámbitos institucionales de diálogo entre el Gobierno, los representantes de los trabajadores y los sectores empresariales.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de la OIT se refiere a las reformas laborales que eventualmente puedan impulsarse en el país. El organismo internacional señaló que cualquier modificación significativa del marco regulatorio deberá estar precedida por consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores.

La recomendación establece que antes de septiembre de 2026 el Estado argentino deberá garantizar mecanismos efectivos de participación y diálogo social en torno a cualquier iniciativa vinculada con cambios en la legislación laboral. La observación se inscribe dentro de los principios promovidos por la OIT respecto del tripartismo, una de las bases históricas del organismo, que impulsa la participación conjunta de gobiernos, sindicatos y empleadores en la elaboración de políticas laborales.

Además, la organización internacional solicitó la realización de un relevamiento exhaustivo sobre la situación del sistema de inspección laboral en todo el territorio argentino. El informe requerido deberá incluir información detallada sobre la cantidad de inspectores disponibles, su distribución geográfica, los recursos asignados al área y las medidas implementadas para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

La OIT también recomendó avanzar en una mayor coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales responsables de la administración del trabajo. El objetivo es fortalecer la capacidad de supervisión y garantizar una aplicación homogénea de la legislación laboral en las distintas jurisdicciones del país.

Como parte de ese proceso, el organismo manifestó su disposición a brindar asistencia técnica para acompañar las acciones que eventualmente adopten las autoridades argentinas en materia de fortalecimiento institucional y mejora de los mecanismos de control.

Desde la CGT interpretaron las conclusiones de la conferencia como una ratificación de los planteos que la central viene sosteniendo desde hace tiempo respecto de la necesidad de preservar el papel regulador del Estado en el ámbito laboral.

A través de un comunicado difundido tras conocerse la resolución, la conducción sindical sostuvo que el trabajo no puede quedar exclusivamente sujeto a las reglas del mercado y defendió la existencia de instituciones destinadas a garantizar derechos laborales, equilibrio en las relaciones laborales y mecanismos de protección social.

La central obrera también reivindicó la importancia de la negociación colectiva, la libertad sindical y la presencia activa de los organismos estatales encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales.

El pronunciamiento de la OIT se produce en un contexto de debate sobre las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y suma un nuevo elemento a la discusión sobre el futuro del sistema de relaciones laborales argentino. Mientras los sindicatos destacan el respaldo internacional a sus reclamos, el foco ahora estará puesto en las medidas que adopte el Estado para responder a las observaciones formuladas por el organismo internacional.