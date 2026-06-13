La polémica por Adorni complica el futuro de la reforma de Inocencia Fiscal en el Congreso

La polémica por la declaración jurada de Manuel Adorni impactó sobre el proyecto de reforma de Inocencia Fiscal.

El oficialismo enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso.

Una propuesta para excluir a funcionarios y familiares del régimen fue finalmente descartada.

La reforma busca ampliar el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

El proyecto elimina límites patrimoniales y de ingresos actualmente exigidos para adherir al sistema.

La controversia política desplazó el debate técnico y generó incertidumbre sobre el futuro legislativo de la iniciativa.

El proyecto de reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas que el Gobierno buscaba impulsar para ampliar los beneficios del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, enfrenta crecientes dificultades políticas antes incluso de haber ingresado formalmente al Congreso. La controversia generada en torno a la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las explicaciones brindadas sobre su situación patrimonial terminaron impactando de lleno sobre una propuesta que ahora aparece rodeada de incertidumbre.

Aunque el anteproyecto ya circula entre especialistas tributarios y sectores políticos vinculados a la discusión fiscal, distintas fuentes parlamentarias reconocen que el oficialismo atraviesa un escenario complejo para reunir los consensos necesarios que permitan aprobar la iniciativa en ambas cámaras legislativas.

La situación se agravó tras las repercusiones derivadas de las declaraciones de Adorni y de la posterior difusión de información vinculada a sus activos y declaraciones patrimoniales. Según trascendió en ámbitos legislativos, varios sectores que habitualmente acompañan proyectos impulsados por el Gobierno comenzaron a expresar reparos respecto de una reforma que, en medio de la polémica, podría quedar asociada a beneficios para contribuyentes que omitieron declarar parte de su patrimonio.

El clima político quedó reflejado en comentarios realizados por legisladores que participan de las negociaciones parlamentarias. Algunos de ellos incluso ironizaron sobre la continuidad del régimen actual, señalando que el debate se volvió mucho más complejo luego de los acontecimientos de las últimas semanas.

En los primeros borradores del proyecto se había evaluado incorporar restricciones específicas para funcionarios públicos y sus familiares directos, limitando su acceso a determinados beneficios contemplados por el régimen de Inocencia Fiscal. Sin embargo, esa posibilidad habría sido descartada.

La decisión estaría vinculada a que, según distintas versiones que circulan en ámbitos oficiales, entre los más de 80.000 contribuyentes adheridos al régimen ya figuran funcionarios nacionales y familiares de integrantes de la administración pública. En ese contexto, cualquier intento de exclusión podría abrir nuevas controversias políticas y jurídicas.

Más allá de las dificultades coyunturales, la iniciativa plantea modificaciones relevantes sobre la estructura vigente del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, establecido mediante la Ley 27.799. La reforma tendría efectos sobre los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2025 y apunta a ampliar significativamente el universo de contribuyentes alcanzados.

Uno de los aspectos centrales del proyecto consiste en modificar los criterios de acceso al sistema simplificado. Actualmente, la normativa establece límites patrimoniales y de ingresos para quienes desean adherir al régimen. Para ingresar, los contribuyentes deben acreditar ingresos inferiores a determinados montos y mantener un patrimonio total dentro de parámetros previamente establecidos.

La propuesta impulsada por el equipo económico busca eliminar esas restricciones cuantitativas, ampliando considerablemente la cantidad de personas que podrían acceder a los beneficios del esquema simplificado.

Además, el texto contempla cambios en la denominada presunción de exactitud de las declaraciones juradas, redefine los criterios utilizados para detectar discrepancias patrimoniales significativas e incorpora reglas específicas para aquellos contribuyentes que ya se encuentran bajo procesos de fiscalización iniciados por la administración tributaria.

Los impulsores de la reforma sostienen que la iniciativa apunta a simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y a reducir la litigiosidad derivada de diferencias interpretativas entre contribuyentes y organismos de control. También argumentan que el esquema podría incentivar una mayor formalización de activos y operaciones económicas.

Sin embargo, el debate técnico quedó temporalmente relegado por el impacto político generado en torno a la situación patrimonial de Adorni. En diversos sectores parlamentarios consideran que la controversia dificulta la posibilidad de avanzar con una reforma que inevitablemente será analizada bajo el prisma de la transparencia fiscal y la conducta de los funcionarios públicos.

Por ese motivo, varios observadores del escenario legislativo estiman que el Gobierno podría verse obligado a revisar los tiempos de presentación del proyecto o incluso introducir modificaciones adicionales para intentar recuperar consensos.

Mientras tanto, la iniciativa permanece en una etapa de definición y negociación. Lo que inicialmente se perfilaba como una reforma tributaria orientada a ampliar beneficios y simplificar procedimientos hoy enfrenta un desafío político inesperado que amenaza con complicar seriamente su tratamiento parlamentario.