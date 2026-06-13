Pollicita analiza ampliar la investigación patrimonial de Manuel Adorni

Gerardo Pollicita analiza si amplía la investigación patrimonial sobre Manuel Adorni.

La fiscalía espera la documentación reservada de la Oficina Anticorrupción para profundizar el análisis.

Adorni declaró un patrimonio cercano a los 945 millones de pesos durante 2025.

El funcionario atribuyó gran parte del incremento patrimonial a inversiones en bitcoins.

Francisco Adorni también quedó bajo revisión tras presentar una nueva rectificación patrimonial.

El jefe de Gabinete enfrenta además otras dos investigaciones vinculadas a presuntos conflictos de intereses y designaciones.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una nueva etapa luego de la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza ahora si corresponde profundizar las medidas de prueba y extender el período bajo revisión, en función de las explicaciones brindadas por el funcionario sobre la evolución de su patrimonio.

Hasta el momento, la pesquisa se concentró en los movimientos financieros, bienes y operaciones realizadas desde el momento en que Adorni ingresó a la función pública. Sin embargo, la reciente presentación patrimonial podría modificar el alcance de la investigación si las justificaciones ofrecidas remiten a operaciones o inversiones realizadas con anterioridad a su desembarco en el Estado.

La fiscalía ya cuenta con las declaraciones juradas públicas tanto de Manuel Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. No obstante, aún espera recibir la documentación reservada que permitirá acceder a información más detallada sobre activos, movimientos financieros, origen de fondos y fechas de las operaciones declaradas. Con esos elementos, Pollicita deberá determinar si resulta necesario ampliar el objeto procesal de la causa y avanzar con nuevas medidas de prueba.

En el análisis técnico de la documentación interviene la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, conocida como DAFI, un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal que colabora habitualmente en causas vinculadas a delitos económicos y patrimoniales complejos.

La presentación realizada por Adorni corresponde al ejercicio patrimonial 2025. Allí informó bienes por un valor cercano a los 945 millones de pesos. El funcionario explicó públicamente que gran parte del incremento patrimonial registrado tuvo origen en inversiones realizadas en criptomonedas. Según sostuvo, había destinado alrededor de 200.000 dólares de ahorros a la compra de bitcoins y esa inversión habría alcanzado posteriormente un valor cercano a los 500.000 dólares.

Además de los activos declarados, el jefe de Gabinete informó deudas superiores a los 317 millones de pesos y obligaciones por casi 188.000 dólares. Entre los bienes registrados figuran una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, valuada en más de 156 millones de pesos, y un departamento con cochera situado sobre la calle Miró, cuya valuación supera los 255 millones de pesos.

Mientras tanto, otra investigación patrimonial también suma movimientos. El fiscal Guillermo Marijuan solicitó incorporar a un expediente separado la más reciente declaración jurada del diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete. La medida fue adoptada luego de que trascendiera que el legislador presentó una nueva rectificación de su documentación patrimonial.

Entre las modificaciones informadas figura una corrección en la valuación correspondiente al 50 por ciento de una vivienda ubicada en City Bell, cuyo valor fue actualizado a 52,6 millones de pesos. Asimismo, declaró la existencia de cinco cajas de ahorro con fondos por aproximadamente dos millones de pesos y la incorporación de una herencia valuada en 21 millones de pesos.

En paralelo, Manuel Adorni continúa bajo observación judicial en otros expedientes que tramitan en los tribunales federales. Uno de ellos examina la relación con Marcelo Grandío, periodista vinculado a los medios públicos durante la actual administración nacional. El otro apunta a determinar si existieron eventuales incompatibilidades o conflictos de intereses derivados de la actividad empresarial de MasBe, la consultora de coaching ontológico perteneciente a Bettina Angeletti.

La investigación procura establecer si la firma mantuvo vínculos comerciales con empresas contratistas del Estado, entre ellas Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group. Por el momento, los expedientes se encuentran en etapa de recolección de documentación y análisis preliminar, sin definiciones judiciales sobre eventuales responsabilidades.