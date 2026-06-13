Estados Unidos ganó, gustó y goleó en su debut por la Copa Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó con una contundente demostración de poder en el Grupo D. En un estadio repleto y con el impulso de jugar ante su público, Estados Unidos venció por 4-1 a Paraguay en el imponente Los Angeles Stadium de California y dejó en claro desde el primer partido que pretende ser uno de los protagonistas del torneo.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino dominó el encuentro de principio a fin y aprovechó cada una de las debilidades de una selección paraguaya que nunca logró sentirse cómoda dentro del campo de juego. Del otro lado del banco estuvo Gustavo Alfaro, quien sufrió una de las derrotas más duras desde que asumió al frente de la Albirroja.

Con esta victoria, el conjunto estadounidense sumó sus primeros tres puntos en el certamen y se posicionó como líder provisional de la zona, enviando además un fuerte mensaje al resto de sus rivales.

El duelo argentino de los bancos tuvo un claro ganador

Uno de los grandes atractivos del partido era el enfrentamiento entre dos entrenadores argentinos con amplia trayectoria internacional. Sin embargo, el esperado duelo táctico tuvo un vencedor indiscutido.

Mauricio Pochettino preparó un planteo agresivo, dinámico y efectivo que neutralizó rápidamente las virtudes paraguayas. En cambio, el equipo de Gustavo Alfaro nunca encontró respuestas para frenar el ritmo impuesto por los locales y terminó sufriendo una derrota que dejó muchas dudas de cara a los próximos compromisos.

Un primer tiempo demoledor

El encuentro prácticamente quedó sentenciado durante la primera mitad.

Si bien Paraguay logró acercarse al arco rival en los primeros minutos, esa ilusión duró muy poco. Estados Unidos tomó rápidamente el control del balón, manejó los tiempos del partido y obligó al conjunto guaraní a replegarse cerca de su propia área.

La apertura del marcador llegó apenas a los seis minutos tras una desafortunada acción de Damián Bobadilla. El mediocampista paraguayo intentó despejar un centro peligroso, pero terminó enviando la pelota al fondo de su propio arco para establecer el 1-0.

Lejos de conformarse, los norteamericanos continuaron atacando y aprovecharon cada espacio que dejó la defensa paraguaya.

Folarin Balogun fue la gran figura

El delantero del Mónaco fue una pesadilla constante para la última línea paraguaya y terminó siendo una de las figuras de la jornada.

Su primer gol llegó tras una gran jugada colectiva iniciada por Christian Pulisic. La pelota terminó en los pies de Balogun, que definió con precisión para ampliar la ventaja.

Poco después, el atacante volvió a aparecer. Esta vez recibió una excelente asistencia filtrada, le ganó la espalda a los defensores paraguayos y definió con un potente zurdazo al ángulo para establecer el 3-0 antes del descanso.

Con velocidad, movilidad y contundencia, Balogun fue uno de los responsables directos del dominio absoluto de Estados Unidos.

Paraguay reaccionó, pero demasiado tarde

Obligado por el resultado, Paraguay salió al segundo tiempo con otra actitud.

El conjunto sudamericano adelantó sus líneas y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área rival. Sin embargo, se encontró con una defensa estadounidense sólida y bien organizada que prácticamente no concedió espacios.

La insistencia paraguaya tuvo premio recién en el tramo final del encuentro.

Tras una recuperación en campo rival, Julio Enciso encontró un espacio para asistir a Mauricio Magalhães, quien definió con calidad para marcar el 3-1 y devolver algo de esperanza a la Albirroja.

No obstante, cualquier intento de reacción quedó rápidamente neutralizado.

Reyna cerró la goleada

Cuando Paraguay intentaba descontar diferencias y buscar un cierre más decoroso, Estados Unidos volvió a golpear.

Giovanni Reyna apareció en los minutos finales para sellar el 4-1 definitivo y desatar la celebración de los miles de aficionados que colmaron el estadio angelino.

El gol terminó reflejando lo que fue el desarrollo del partido: un equipo estadounidense superior en todas las líneas y una selección paraguaya que nunca encontró la forma de competir de igual a igual.

Un resultado que puede marcar el rumbo del grupo

La contundente victoria coloca a Estados Unidos en una posición privilegiada dentro del Grupo D y refuerza las expectativas generadas alrededor del proyecto encabezado por Mauricio Pochettino.

Para Paraguay, en cambio, el debut dejó varias señales de alarma. La defensa mostró fragilidad, el mediocampo perdió demasiados duelos y el equipo tuvo enormes dificultades para sostener la intensidad de su rival.

Todavía queda mucho Mundial por delante, pero la primera fecha dejó una conclusión clara: Estados Unidos arrancó con autoridad y presentó oficialmente su candidatura para avanzar a las fases decisivas del torneo.