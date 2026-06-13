Cristiano Ronaldo en modo Copa Mundial 2026

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que no piensa ponerle punto final a su leyenda. A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el capitán de Portugal rompió el silencio desde Lisboa y dejó un mensaje cargado de confianza, ambición y optimismo de cara a lo que podría ser su sexta participación en una Copa del Mundo.

El máximo goleador histórico del fútbol internacional aseguró que atraviesa un gran momento físico y que llega en plenitud para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera. Con 41 años, el delantero del Al-Nassr continúa siendo la gran referencia de la selección portuguesa y sueña con conquistar el único gran título que aún falta en su extraordinario palmarés.

Cristiano se siente listo para otro desafío mundialista

Antes de emprender el viaje hacia Estados Unidos, México y Canadá, sedes del Mundial 2026, Ronaldo habló sobre la preparación que realizó el seleccionado luso y destacó el intenso trabajo desarrollado durante las últimas semanas.

"La preparación ha sido muy buena, aunque también muy exigente porque hemos trabajado duro", señaló el cinco veces ganador del Balón de Oro ante los medios portugueses.

Lejos de mostrar preocupación por el desgaste físico que supone afrontar una nueva Copa del Mundo a los 41 años, el astro transmitió tranquilidad y confianza.

"Me siento físicamente bien. Soy muy positivo. Creo que las cosas van a salir bien y que haremos un gran torneo", afirmó el capitán portugués.

Sus palabras generaron entusiasmo entre los aficionados lusos, que mantienen intacta la ilusión de ver a una de las mejores generaciones de su historia peleando por el título mundial.

La última gran misión de una leyenda

El Mundial 2026 podría representar uno de los capítulos finales de la carrera internacional de Cristiano Ronaldo.

Desde su debut mundialista en Alemania 2006, el delantero estuvo presente en todas las Copas del Mundo disputadas por Portugal, convirtiéndose en uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del torneo.

A lo largo de estos años acumuló récords, goles y actuaciones memorables, aunque todavía no logró levantar el trofeo más codiciado del fútbol mundial.

Por eso, esta nueva edición aparece como una oportunidad única para intentar completar una carrera prácticamente perfecta.

Confianza total en la nueva generación portuguesa

Más allá de su protagonismo individual, Cristiano también destacó el potencial del plantel que representará a Portugal en Norteamérica.

La selección cuenta con una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes figuras que atraviesan un gran momento en las principales ligas europeas, algo que alimenta las expectativas alrededor del equipo.

"Esta es una generación muy buena que va a dar muchas alegrías a los portugueses", aseguró Ronaldo.

La presencia de talentos como Rafael Leão, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva y Bruno Fernandes convierte a Portugal en uno de los seleccionados más temidos del certamen.

El objetivo: terminar primero y avanzar

Ronaldo también dejó en claro cuál será la hoja de ruta de Portugal durante la fase de grupos.

Para el capitán, el éxito pasa por comenzar con una victoria y construir confianza partido tras partido para llegar fortalecido a las rondas eliminatorias.

"Lo más importante es empezar bien. Luego vienen el segundo y el tercer partido. Queremos terminar primeros del grupo y, a partir de ahí, avanzar encuentro tras encuentro", explicó.

El combinado luso integrará el Grupo K y buscará imponer condiciones desde el debut para evitar complicaciones en una zona que promete ser muy competitiva.

Portugal quiere dar el golpe en el Mundial

La selección portuguesa llega al Mundial 2026 con una de las plantillas más completas de su historia reciente y con el respaldo de una generación que combina talento, experiencia y profundidad en todas las líneas.

Con Cristiano Ronaldo como líder y símbolo, Portugal intentará transformar las expectativas en resultados y pelear por un título que siempre estuvo entre sus grandes sueños.

Mientras tanto, el mensaje del capitán fue contundente: el físico responde, la motivación está intacta y la ambición sigue siendo la misma que cuando disputó su primera Copa del Mundo hace dos décadas.

A los 41 años, Cristiano Ronaldo no piensa despedirse. Quiere volver a hacer historia.