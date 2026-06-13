El vegetal que depura, desinfla y cuida el corazón

Durante años permaneció relegado a un rincón de las verdulerías y fue elegido por un grupo reducido de personas que apreciaban su particular sabor anisado. Sin embargo, el hinojo está viviendo una especie de redescubrimiento gracias al interés creciente por los alimentos funcionales y sus beneficios para la salud.

Este vegetal, ampliamente utilizado en la cocina mediterránea, concentra una combinación de nutrientes y compuestos bioactivos que lo convierten en mucho más que un simple ingrediente gastronómico. Con apenas 31 calorías cada 100 gramos, cerca de un 90% de agua en su composición y una importante cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes, el hinojo se posiciona como uno de los vegetales más completos para incorporar a la alimentación cotidiana.

El secreto del hinojo: un compuesto que favorece la digestión

Uno de los principales beneficios del hinojo está relacionado con la salud digestiva. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) reconoce oficialmente su uso tradicional para aliviar síntomas gastrointestinales leves, especialmente aquellos relacionados con espasmos intestinales y molestias digestivas.

La clave se encuentra en el anetol, un compuesto natural que representa aproximadamente el 80% de su aceite esencial y que posee propiedades antiespasmódicas capaces de relajar la musculatura del intestino.

Gracias a esta acción, el consumo de hinojo puede contribuir a:

Reducir la hinchazón abdominal.

Disminuir la formación de gases.

Favorecer una digestión más cómoda después de las comidas.

Aliviar molestias digestivas leves.

Las semillas de hinojo son especialmente valoradas por este efecto. En numerosas culturas se consumen luego de las comidas, ya sea masticadas directamente o preparadas en infusión.

Algunas investigaciones también sugieren que podrían ayudar a disminuir el dolor abdominal asociado al síndrome de intestino irritable, aunque los especialistas advierten que todavía son necesarios más estudios para confirmar estos resultados.

La nutricionista Nicola Shubrook, especialista de BBC Good Food, destaca que las semillas de hinojo son conocidas por sus propiedades digestivas y que incluso pueden utilizarse para refrescar el aliento de manera natural.

Un alimento que también protege el corazón

Los beneficios del hinojo no terminan en el aparato digestivo. Su contenido de fibra dietética ayuda a mejorar el perfil lipídico y contribuye al control de los niveles de glucosa en sangre.

Por este motivo, suele recomendarse dentro de planes de alimentación destinados a:

Personas con colesterol elevado.

Pacientes con diabetes o prediabetes.

Individuos que buscan mejorar su salud cardiovascular.

Además, aporta una cantidad significativa de potasio, un mineral fundamental para la regulación de la presión arterial y el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular.

Diversos estudios han demostrado que una dieta rica en alimentos con potasio puede contribuir a disminuir el riesgo de hipertensión y enfermedades cardíacas.

Refuerza las defensas y ayuda a prevenir la anemia

Otro de los nutrientes destacados del hinojo es la vitamina C, de la que aporta aproximadamente 12 miligramos por cada 100 gramos.

Esta vitamina cumple múltiples funciones esenciales en el organismo:

Fortalece el sistema inmunológico.

Favorece la producción de colágeno.

Contribuye a la cicatrización de tejidos.

Mejora la absorción intestinal del hierro.

Este último punto resulta especialmente importante para prevenir la anemia ferropénica, una de las deficiencias nutricionales más frecuentes a nivel mundial.

Además, el hinojo contiene pequeñas cantidades de hierro, ácido fólico y otros micronutrientes que complementan este efecto beneficioso.

Un aliado para los huesos y contra la inflamación

El perfil nutricional del hinojo incluye también calcio, fósforo, magnesio y vitamina K, nutrientes fundamentales para mantener una adecuada salud ósea.

Por esta razón, su incorporación habitual puede resultar beneficiosa dentro de una alimentación orientada a la prevención de la osteoporosis y otras enfermedades relacionadas con la pérdida de masa ósea.

A esto se suma la presencia de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios naturales, como el propio anetol y diversos flavonoides.

Los especialistas destacan que la inflamación crónica de bajo grado está asociada con numerosas enfermedades, entre ellas:

Enfermedades cardiovasculares.

Artritis.

Diabetes tipo 2.

Algunos tipos de cáncer.

Por ello, el consumo regular de alimentos ricos en antioxidantes puede formar parte de una estrategia preventiva más amplia.

Cómo incorporarlo a la alimentación diaria

Uno de los grandes atractivos del hinojo es su versatilidad en la cocina.

El bulbo puede consumirse:

Crudo en ensaladas , aportando una textura crocante y fresca.

Asado al horno , donde adquiere un sabor más suave y dulce.

Al vapor.

En sopas y guisos.

Como acompañamiento de carnes y pescados.

Las hojas también pueden utilizarse como hierba aromática para condimentar distintas preparaciones.

Por su parte, las semillas suelen emplearse como especia o para preparar infusiones digestivas.

Para elaborar un té de hinojo, la recomendación habitual consiste en colocar una cucharadita de semillas en agua hirviendo, dejar reposar entre 5 y 10 minutos y consumir después de las comidas principales.

Las precauciones que conviene conocer

Aunque el hinojo es seguro para la mayoría de las personas, existen algunas situaciones particulares en las que se recomienda precaución.

La Agencia Europea de Medicamentos desaconsejó en 2023 el consumo de infusiones de hinojo durante el embarazo y la lactancia debido a ciertas dudas sobre la seguridad de algunos de sus compuestos en estas etapas.

Asimismo, las personas que reciben tratamientos con:

Anticoagulantes

Estrógenos sintéticos

Algunos medicamentos hormonales

deberían consultar previamente con un profesional de la salud antes de consumirlo en grandes cantidades.

Fuera de estas situaciones específicas, el hinojo representa una alternativa saludable, económica y muy nutritiva que puede aportar beneficios significativos para la digestión, el corazón, las defensas y la salud general.

Lo que durante años fue considerado un vegetal secundario hoy vuelve a captar la atención de especialistas y consumidores que buscan sumar alimentos naturales con respaldo científico a su alimentación cotidiana.