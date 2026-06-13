Crece la expectativa por el fin del conflicto: Irán y Estados Unidos afirman que avanzan hacia un acuerdo histórico

Las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio entraron en una etapa crítica. Mientras Irán, Pakistán y altos funcionarios estadounidenses coinciden en que un acuerdo está muy cerca de concretarse, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sembrar dudas al acusar a Teherán de difundir información engañosa sobre los términos pactados.

A pesar de las diferencias públicas, el clima diplomático es de moderado optimismo. Fuentes de ambos países admiten que las conversaciones avanzaron más que en cualquier otro momento desde el inicio del conflicto y que la firma de un memorando de entendimiento podría producirse en cuestión de días.

“La paz nunca ha estado tan cerca”

Uno de los mensajes más contundentes llegó desde Islamabad. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que las negociaciones alcanzaron un punto decisivo.

“Se ha alcanzado un texto final y acordado del acuerdo de paz, y Pakistán está ahora trabajando estrechamente con ambas partes para finalizar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca”, expresó en sus redes sociales.

Desde Teherán, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchí, confirmó que las conversaciones atraviesan su fase final.

“El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca”, escribió en X, al tiempo que pidió prudencia a los medios y evitó brindar detalles concretos sobre el contenido del documento.

Posteriormente, en declaraciones a la televisión estatal iraní, se mostró aún más optimista.

“Tan pronto como concluyan las últimas etapas de nuestras negociaciones, este acuerdo se firmará y se anunciará. Esto podría suceder en los próximos días”, afirmó.

Qué contempla el borrador del acuerdo

Según las autoridades iraníes, el memorando incluiría medidas destinadas a reducir la tensión militar y económica entre ambos países.

Entre los puntos más relevantes se encuentran:

El levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes , vigente desde el 13 de abril.

Nuevas disposiciones para la administración del estratégico estrecho de Ormuz , por donde circula una parte sustancial del petróleo mundial.

Compromisos de seguridad regional.

El inicio de una nueva ronda de negociaciones sobre temas más sensibles.

Sin embargo, medios oficiales iraníes aclararon que este primer entendimiento no incluiría todavía un acuerdo nuclear definitivo ni el levantamiento total de las sanciones económicas estadounidenses.

Según la agencia estatal IRNA, esos asuntos quedarían para una segunda fase de negociaciones que comenzaría dentro de los próximos 60 días.

También estaría previsto discutir una eventual compensación económica por los daños sufridos por Irán durante el conflicto.

La desconfianza sigue marcando las conversaciones

Pese a los avances, las autoridades iraníes dejaron en claro que mantienen reservas respecto de Washington.

IRNA aseguró que Teherán encara la etapa final de las conversaciones con “total desconfianza hacia la otra parte” y que permanece preparado para responder ante cualquier incumplimiento.

Esa desconfianza quedó reflejada en las diferencias sobre el contenido real del pacto.

Trump acusa a Irán de mentir sobre el acuerdo

Donald Trump reaccionó con dureza luego de que medios iraníes difundieran detalles de las negociaciones.

El mandatario aseguró que la versión publicada por Teherán no refleja los términos reales del entendimiento.

“Los términos que Irán filtró a los medios de noticias falsas no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito”, escribió en Truth Social.

Trump fue todavía más lejos y acusó a las autoridades iraníes de actuar con deshonestidad.

“Lo que dijeron no guarda relación alguna con la verdad”, afirmó.

Las declaraciones reflejan que, pese al optimismo general, persisten profundas diferencias políticas y una enorme falta de confianza mutua.

Washington cree que el acuerdo es altamente probable

A pesar de las críticas del presidente estadounidense, un alto funcionario de la Casa Blanca sostuvo que las probabilidades de cerrar el pacto son elevadas.

Según explicó bajo condición de anonimato, existe entre un 80% y un 85% de posibilidades de que el acuerdo sea firmado en los próximos días.

La fuente señaló que el objetivo principal del entendimiento es alcanzar una estabilidad duradera en la región y cumplir con las exigencias estratégicas planteadas por la administración Trump.

Entre ellas figuran:

El desmantelamiento del programa nuclear iraní.

El control sobre las reservas de uranio enriquecido.

El compromiso de Irán de dejar de financiar grupos armados en Oriente Medio.

La reapertura de rutas marítimas estratégicas.

Sin embargo, Araqchí rechazó parte de esa interpretación y aseguró que la única gestión posible de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido será mediante procesos de dilución realizados dentro del propio país.

El papel del estrecho de Ormuz

Uno de los temas más sensibles de las negociaciones es el futuro del estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

Araqchí adelantó que Irán pretende modificar el esquema de administración vigente y confirmó que mantiene conversaciones con Omán, país que comparte el control geográfico de la zona.

“El estrecho de Ormuz ya no será administrado de la misma manera que antes”, aseguró.

La cuestión es observada con atención por los mercados internacionales debido a su impacto potencial sobre el comercio energético global.

Israel observa con cautela los avances

Mientras Estados Unidos e Irán buscan acercar posiciones, Israel sigue de cerca cada movimiento.

El primer ministro Benjamín Netanyahu dejó en claro que su país no forma parte de las negociaciones y reiteró que la prioridad sigue siendo impedir que Irán obtenga armamento nuclear.

“Mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sostuvo que Israel debe mantener la capacidad de actuar por cuenta propia ante cualquier amenaza.

La postura israelí representa uno de los principales focos de tensión alrededor de las negociaciones y una de las mayores preocupaciones de Teherán.

Una firma que podría cambiar el rumbo de la región

Los avances diplomáticos llegan después de meses de enfrentamientos, ataques cruzados y una escalada militar que volvió a poner a Oriente Medio al borde de una guerra de mayor alcance.

Aunque todavía quedan cuestiones por resolver y persisten importantes diferencias entre las partes, el escenario actual es el más favorable desde el inicio del conflicto.

Por ahora, Washington y Teherán coinciden en un punto fundamental: la posibilidad de un acuerdo ya no parece una aspiración lejana, sino una realidad que podría concretarse en los próximos días.

Si finalmente se firma el memorando, Oriente Medio podría ingresar en una nueva etapa política, aunque los desafíos para transformar ese entendimiento inicial en una paz duradera seguirán siendo enormes.