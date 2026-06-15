Rodríguez Larreta vuelve a mirar la Ciudad de Buenos Aires y no descarta una nueva candidatura

Horacio Rodríguez Larreta confirmó que tiene intención de volver a competir por la Jefatura de Gobierno porteña.

El ex mandatario sostuvo que mantiene intacta su vocación por la gestión pública.

Destacó que gobernar la Ciudad permite observar rápidamente los resultados de las decisiones adoptadas.

Reivindicó el estilo de control y seguimiento que aplicó durante sus años de gestión.

Las declaraciones reactivan las especulaciones sobre su futuro político dentro de la Ciudad.

Su eventual candidatura podría influir en la configuración del escenario electoral porteño de los próximos años

Horacio Rodríguez Larreta volvió a ubicarse en el centro de la escena política porteña al confirmar que analiza competir nuevamente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El actual legislador y ex mandatario capitalino expresó públicamente su interés por regresar al cargo que ocupó durante ocho años y dejó en claro que mantiene intacta su vocación por la gestión pública, un perfil que marcó gran parte de su trayectoria política.

Las declaraciones llegan en un contexto de reconfiguración dentro de la oposición y abren interrogantes sobre el futuro escenario electoral en la Ciudad, uno de los principales distritos políticos del país. Aunque todavía faltan varios años para la próxima elección ejecutiva porteña, la confirmación de sus aspiraciones representa una de las definiciones más concretas realizadas hasta el momento por una figura de peso dentro del espacio que gobernó el distrito durante casi dos décadas.

Rodríguez Larreta sostuvo que la posibilidad de volver a conducir la administración porteña responde principalmente a su identificación con la gestión y con la capacidad de transformar de manera directa la realidad cotidiana de los vecinos. Según explicó, la Ciudad ofrece una dinámica particular en la que los resultados de las decisiones gubernamentales pueden observarse con rapidez, tanto en los aciertos como en los errores.

En ese sentido, remarcó que gobernar Buenos Aires implica una exposición permanente debido a la centralidad política, económica y mediática que tiene la Capital Federal. Para el ex jefe de Gobierno, esa característica convierte al cargo en uno de los más exigentes del país, ya que cada medida adoptada es sometida a una evaluación inmediata por parte de la opinión pública.

Sus declaraciones también funcionaron como una reivindicación de su paso por el Ejecutivo porteño. Durante la entrevista, recordó aspectos de la metodología de trabajo que aplicó durante sus dos mandatos y destacó especialmente el seguimiento permanente de las obras públicas y de los proyectos estratégicos impulsados por su administración.

Según relató, la supervisión directa de los trabajos constituía una parte central de su rutina. Recordó que realizaba controles periódicos sobre el avance físico de las obras y que participaba personalmente de recorridas para verificar el cumplimiento de los objetivos previstos. Esa modalidad de gestión fue uno de los rasgos distintivos que buscó proyectar durante sus años al frente de la Ciudad y que ahora vuelve a reivindicar como parte de su identidad política.

El dirigente también resaltó la importancia del trabajo en equipo y sostuvo que muchos de los logros alcanzados durante su gestión fueron posibles gracias a la coordinación de funcionarios y técnicos que acompañaron la ejecución de los distintos proyectos urbanos. En ese marco, aseguró que gran parte de las obras realizadas durante su administración se completaron respetando los plazos establecidos y los presupuestos originalmente previstos.

Las manifestaciones de Rodríguez Larreta adquieren relevancia porque representan una señal concreta sobre su futuro político luego de la derrota sufrida en la interna presidencial de 2023 y de su posterior alejamiento de la estructura central del PRO. Desde entonces, el ex alcalde porteño buscó construir un perfil propio y mantener presencia en la política local a través de su banca legislativa y de la agrupación Volvamos Buenos Aires.

Su eventual regreso a la competencia por la Jefatura de Gobierno también podría reconfigurar el mapa político porteño. Actualmente, la administración de la Ciudad está encabezada por Jorge Macri, mientras distintos sectores de la oposición y del oficialismo comienzan a proyectar estrategias para los próximos años.

Aunque aún no existe un cronograma electoral cercano que obligue a definiciones inmediatas, las palabras de Rodríguez Larreta dejan abierta una posibilidad que hasta hace poco era considerada apenas una especulación. Con experiencia de gestión, alto nivel de conocimiento público y una trayectoria estrechamente vinculada a la Ciudad, el dirigente parece decidido a mantenerse como uno de los protagonistas de la política porteña.

La confirmación de su interés por volver a competir marca, además, el inicio de una nueva etapa en la construcción de su futuro político. A medida que se acerquen los próximos procesos electorales, su figura volverá a ser parte de las discusiones sobre el liderazgo, las alianzas y los proyectos que buscarán disputar el control del principal distrito del país.