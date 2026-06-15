ARCA endurece los controles sobre Ganancias y revisa deducciones de miles de contribuyentes

ARCA intensificó los controles sobre las deducciones declaradas en el Impuesto a las Ganancias.

El organismo detectó inconsistencias en gastos informados por algunos trabajadores.

Las observaciones alcanzan principalmente a indumentaria, vehículos y aportes a Sociedades de Garantía Recíproca.

Los contribuyentes deberán rectificar los conceptos cuestionados para adecuarlos a la normativa.

El FMI recomendó ampliar la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto.

La medida forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la recaudación fiscal y mejorar los controles tributarios.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una nueva etapa de fiscalización sobre los contribuyentes alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, con especial foco en las deducciones declaradas por trabajadores en relación de dependencia. La medida se produce en un contexto de creciente necesidad de fortalecer la recaudación tributaria y coincide con las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto de ampliar la base de contribuyentes que tributan este gravamen.

En las últimas semanas, numerosos empleados comenzaron a recibir comunicaciones oficiales en las que se les informa la detección de inconsistencias en las deducciones presentadas a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG). Según surge de las notificaciones, el organismo considera que algunos de los conceptos informados podrían no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

La revisión alcanza tanto a la información presentada por los trabajadores como a las liquidaciones anuales confeccionadas por los agentes de retención. En varios casos, ARCA solicita la rectificación de determinados conceptos que fueron utilizados para reducir la carga tributaria, lo que podría derivar en una mayor retención del impuesto durante los próximos períodos.

Entre las observaciones más frecuentes aparecen gastos vinculados a indumentaria, utilización de vehículos y aportes realizados a Sociedades de Garantía Recíproca. El organismo sostiene que muchos de estos conceptos fueron incorporados sin cumplir las condiciones específicas establecidas por la legislación tributaria.

En el caso de la vestimenta, por ejemplo, la deducción solamente resulta procedente cuando la indumentaria está directamente relacionada con la actividad laboral desarrollada y cuando el empleador no cubre ese gasto. Uniformes o ropa de trabajo específica podrían encuadrarse dentro de esta categoría, aunque no así prendas de uso habitual adquiridas para desempeñar tareas profesionales.

Respecto de los vehículos, la normativa contempla beneficios únicamente para actividades específicas, como la desarrollada por corredores o viajantes de comercio. Fuera de esos casos, los gastos asociados a automóviles no suelen ser admitidos como deducciones personales dentro del impuesto.

Especialistas tributarios señalan que la decisión de intensificar los controles responde a la detección de situaciones que, en algunos casos, habrían excedido ampliamente los parámetros considerados razonables. Entre los ejemplos que circulan dentro del sector profesional aparecen presentaciones con montos millonarios atribuidos a gastos de indumentaria, una circunstancia que llamó la atención de las autoridades fiscales y motivó una revisión más exhaustiva.

El endurecimiento de las verificaciones se produce en un momento en que el debate sobre el Impuesto a las Ganancias vuelve a ocupar un lugar central dentro de la agenda económica. El FMI incluyó recientemente entre sus recomendaciones para la Argentina la necesidad de ampliar la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo, recuperando niveles de cobertura similares a los observados años atrás.

La propuesta apunta a incrementar los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base imponible, una estrategia que permitiría fortalecer la recaudación sin recurrir necesariamente a aumentos en las alícuotas vigentes. En paralelo, el organismo internacional también sugirió avanzar gradualmente hacia una mayor equiparación entre las obligaciones tributarias de los contribuyentes inscriptos en el monotributo y aquellos comprendidos dentro del régimen general.

Mientras tanto, ARCA recuerda que existen múltiples deducciones plenamente reconocidas por la legislación y que continúan vigentes para los trabajadores. Entre ellas figuran las cargas de familia, determinados gastos educativos, pagos vinculados a servicios médicos, alquileres, intereses de créditos hipotecarios, donaciones realizadas a entidades autorizadas y remuneraciones abonadas a personal de casas particulares.

La clave, explican los especialistas, reside en que cada deducción esté correctamente documentada y cumpla con los requisitos exigidos por las normas fiscales. De lo contrario, puede ser objetada durante los procesos de control y fiscalización.

La decisión del organismo recaudador marca una señal clara sobre la intención oficial de fortalecer los mecanismos de supervisión tributaria. En un contexto de búsqueda de equilibrio fiscal y mayores exigencias en materia de ingresos públicos, los controles sobre las declaraciones de Ganancias aparecen como una de las herramientas elegidas para reducir irregularidades y asegurar una aplicación más estricta de la normativa vigente.