Parrilli reclamó la liberación de Cristina Kirchner y denunció una persecución política impulsada por el Poder Judicial

Oscar Parrilli reclamó la liberación de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó su situación judicial

El senador sostuvo que la ex presidenta es víctima de una persecución política y judicial

Denunció la existencia de un proceso de lawfare y proscripción contra el peronismo

Consideró que la condena e inhabilitación afectan la soberanía popular y la representación democrática

También criticó las condiciones de detención domiciliaria impuestas a la ex mandataria

Convocó a dirigentes de distintos espacios políticos a pronunciarse en defensa de las garantías democráticas

El senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, volvió a expresar su respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reclamó públicamente su liberación, al considerar que la situación judicial que enfrenta forma parte de un proceso de persecución política y judicial contra el peronismo. A través de un documento difundido por el Instituto Patria, el legislador cuestionó con dureza la actuación del Poder Judicial y sostuvo que la ex mandataria es víctima de una estrategia de proscripción política.

Las declaraciones se producen en medio de la fuerte discusión política que atraviesa al país tras la condena e inhabilitación de la ex jefa de Estado, una situación que continúa generando reacciones dentro de distintos sectores del peronismo y de la oposición. Para Parrilli, el caso excede una cuestión estrictamente judicial y debe ser interpretado dentro de un contexto más amplio de disputa política e institucional.

En su pronunciamiento, el senador estableció una comparación histórica al afirmar que los sectores que actualmente respaldan las decisiones judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner representan una continuidad ideológica de grupos que protagonizaron algunos de los episodios más conflictivos de la historia argentina. Según sostuvo, existe una línea de continuidad entre quienes hoy celebran la situación de la ex presidenta y sectores que tuvieron participación o respaldo en acontecimientos políticos ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX.

La referencia incluyó menciones al bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, los fusilamientos de José León Suárez en 1956 y la última dictadura militar iniciada en 1976. Con esas comparaciones, Parrilli buscó enmarcar la situación judicial de la ex mandataria dentro de una narrativa histórica vinculada a la resistencia del movimiento peronista frente a distintos procesos que, según su interpretación, buscaron limitar su participación política.

Uno de los aspectos centrales de su planteo estuvo relacionado con la condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner. El legislador sostuvo que esas decisiones constituyen una afectación directa a la voluntad popular y argumentó que se le está quitando a la ciudadanía la posibilidad de elegir libremente a una dirigente con amplia representación política.

En ese sentido, volvió a utilizar el concepto de “lawfare”, una expresión empleada por diversos referentes políticos para denunciar una presunta utilización de herramientas judiciales con fines de persecución política. Según Parrilli, la situación de la ex presidenta se inscribe dentro de ese fenómeno y responde a una estrategia orientada a excluir al peronismo de la competencia electoral.

El senador también cuestionó las condiciones bajo las cuales Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. Afirmó que las restricciones impuestas resultan excesivas y sostuvo que el trato recibido es más severo que el aplicado en otros casos de alta relevancia judicial. Entre sus críticas mencionó las limitaciones para recibir visitas, la utilización de dispositivos de monitoreo electrónico y determinadas restricciones vinculadas a la movilidad dentro de su residencia.

Para el dirigente neuquino, estas medidas reflejan una actitud de hostilidad que excede el cumplimiento de disposiciones judiciales habituales. En consecuencia, interpretó que existe una intención de profundizar el castigo político y simbólico hacia la ex mandataria.

En el tramo final de su pronunciamiento, Parrilli amplió el alcance de su reclamo y convocó a dirigentes de distintos espacios políticos a pronunciarse sobre el caso. Aseguró que la discusión no involucra únicamente al peronismo, sino que pone en debate cuestiones relacionadas con la calidad institucional, las garantías democráticas y el respeto por los derechos políticos.

El legislador sostuvo que la dirigencia política tiene la responsabilidad de expresar una posición frente a lo que considera una situación de persecución. Asimismo, reafirmó su convicción respecto de la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner y ratificó el pedido de liberación formulado por distintos sectores del espacio político que integra.

Mientras el debate continúa generando repercusiones, las declaraciones del senador vuelven a poner en evidencia la fuerte polarización que rodea el caso y el impacto político que mantiene dentro del escenario nacional.