Rafaela vuelve a discutir su futuro urbano y reclama una planificación que trascienda a los gobiernos

La ciudad de Rafaela fue escenario de una nueva convocatoria destinada a reflexionar sobre su desarrollo urbano, económico y social. A partir de las jornadas denominadas “Ciudad, desarrollo y calidad de vida”, referentes de distintos sectores coincidieron en la necesidad de recuperar la planificación estratégica, fortalecer la articulación entre lo público y lo privado y generar consensos duraderos que permitan proyectar el crecimiento de la ciudad más allá de los ciclos políticos.

El principal impulsor de la iniciativa fue Carlos Airaudo Saavedra, quien junto a diversas instituciones promovió un espacio de análisis sobre los desafíos que enfrenta Rafaela en la actualidad. El encuentro reunió a especialistas en urbanismo, arquitectura, desarrollo territorial y actividad empresarial, con el objetivo de intercambiar experiencias y debatir propuestas para el futuro.

Uno de los conceptos que atravesó toda la jornada fue la percepción de que Rafaela ha perdido parte del dinamismo que históricamente la caracterizó. Según plantearon varios de los participantes, la ciudad mantiene fortalezas importantes, tanto por su capital humano como por su entramado institucional, pero necesita recuperar capacidad de innovación y una mirada estratégica que le permita anticiparse a los desafíos venideros.

Entre los invitados se destacó la presencia de Álvaro García Resta, considerado uno de los urbanistas más influyentes del país, quien compartió experiencias de transformación urbana desarrolladas en distintas ciudades argentinas. También participaron Javier Mendiondo, docente e investigador universitario, y Nicolás Bares, arquitecto y urbanista con formación internacional, además de empresarios, desarrolladores y referentes académicos.

Uno de los ejes más importantes del debate giró en torno a la necesidad de profundizar la relación entre el sector público y el privado. Los expositores coincidieron en que las experiencias más exitosas de desarrollo urbano suelen surgir cuando ambos ámbitos trabajan de manera coordinada, compartiendo objetivos y generando reglas claras que permitan impulsar inversiones y proyectos de largo plazo.

También se remarcó la importancia de escuchar a los vecinos y construir políticas urbanas vinculadas a las necesidades reales de la comunidad. En ese sentido, se sostuvo que la planificación no puede limitarse únicamente a criterios técnicos, sino que debe incorporar la experiencia cotidiana de quienes viven y utilizan la ciudad todos los días.

Sin embargo, quizás la reflexión más contundente estuvo vinculada con la necesidad de construir acuerdos que sobrevivan a los cambios de gobierno. Los participantes advirtieron que muchas iniciativas valiosas terminan perdiéndose cuando quedan asociadas a una gestión o a una fuerza política determinada. Por ello, consideraron fundamental generar proyectos consensuados que puedan sostenerse en el tiempo y convertirse en verdaderas políticas de Estado.

“La ciudad es de todos los rafaelinos, no de los políticos”, fue una de las frases que sintetizó el espíritu del encuentro y que reflejó el llamado a pensar el futuro desde una perspectiva más amplia y menos condicionada por las disputas partidarias.

Otro aspecto destacado fue la reivindicación del espíritu emprendedor que históricamente distinguió a Rafaela. Se recordó que gran parte del crecimiento de la ciudad estuvo impulsado por empresarios que apostaron por invertir localmente y generar nuevas oportunidades. En ese marco, surgió el interrogante acerca de cómo recuperar esa dinámica para que más proyectos vuelvan a desarrollarse dentro de la ciudad.

La importante convocatoria y el interés generado dejaron abierta la puerta para nuevas instancias de trabajo. Los organizadores adelantaron que la intención es continuar ampliando el debate e incorporar a más sectores de la comunidad, incluyendo instituciones, vecinales, jóvenes, representantes de la producción y distintos actores sociales.

Más que un evento aislado, las jornadas parecen haber marcado el inicio de una discusión más profunda sobre el rumbo de Rafaela. Una discusión que, para muchos de los presentes, debe dejar de lado intereses coyunturales y enfocarse en un objetivo común: construir una ciudad capaz de crecer, innovar y mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones.