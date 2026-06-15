El emotivo mensaje de Maravilla Martínez tras la muerte de Gaspi

La emotiva despedida de Maravilla Martínez a Gaspi tras la tragedia en Río de Janeiro

La conmoción por la muerte de Gaspar "Gaspi" Prim Díaz continúa generando repercusiones en el mundo del deporte, el entretenimiento y las redes sociales. Luego de conocerse la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, el ex campeón mundial de boxeo Sergio "Maravilla" Martínez compartió un sentido mensaje de despedida dedicado al creador de contenido argentino.

A lo largo de los últimos años, Maravilla y Gaspi construyeron una relación de respeto y admiración mutua, especialmente a partir de la incursión del influencer en el boxeo para participar en La Velada del Año. El histórico pugilista destacó en distintas oportunidades el esfuerzo realizado por el joven bonaerense, quien atravesó una exigente preparación física y logró una importante transformación corporal para afrontar el desafío sobre el ring.

Un mensaje cargado de dolor

Tras conocerse la tragedia que sacudió a la comunidad digital, Martínez expresó públicamente su tristeza a través de sus redes sociales. Su publicación rápidamente se viralizó y recibió miles de reacciones de seguidores, colegas y fanáticos que también lamentaron la partida de Gaspi.

"Andá y hacelos reír ahí arriba, Gaspi querido. De paso, decile que fue injusto como te fuiste. Muy injusto", escribió el ex campeón mundial en una historia compartida en Instagram.

Las palabras del boxeador reflejaron el impacto emocional que provocó la noticia entre quienes compartieron distintos momentos con el influencer, cuya popularidad creció gracias a su estilo espontáneo, su humor característico y su cercanía con el público.

Una tragedia que conmociona a la comunidad digital

Según la información difundida hasta el momento, el accidente ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. En el hecho también habrían perdido la vida el realizador argentino Lucas Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree, entre otras víctimas.

Mientras las autoridades brasileñas continúan investigando las circunstancias que derivaron en la colisión de las aeronaves, miles de usuarios siguen utilizando las redes sociales para despedir a Gaspi y recordar algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera como creador de contenido.

La noticia generó una profunda conmoción tanto en Argentina como en distintos países de habla hispana, donde el influencer había logrado construir una amplia comunidad de seguidores a lo largo de los últimos años.