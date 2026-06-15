Así fue el tierno reencuentro de Ailén Cova y su hija

A pocas horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el plantel dirigido por Lionel Scaloni vivió una jornada especial. En medio de la concentración, los futbolistas recibieron la visita de sus familias, en una pausa cargada de emoción antes del inicio de la competencia.

Uno de los momentos más conmovedores tuvo como protagonista a Alexis Mac Allister, quien volvió a encontrarse con su pareja, Ailén Cova, y con Alaia, la hija de ambos, de ocho meses y medio. Después de varias semanas alejados por los compromisos de la Albiceleste, la familia pudo compartir nuevamente tiempo juntos.

Las imágenes que emocionaron a los hinchas

La encargada de mostrar parte de ese íntimo momento fue Ailén Cova a través de sus redes sociales. La diseñadora compartió una serie de fotografías que reflejaron la emoción del reencuentro en la antesala del estreno mundialista de Argentina.

En una de las imágenes se puede ver a Mac Allister frente a frente con su hija. El mediocampista sostiene delicadamente la cabeza de la pequeña mientras la observa con una sonrisa, mientras Alaia, con un chupete rosa, le acaricia el cuello con una de sus manos.

Junto a la postal, Cova escribió una breve pero significativa frase: “Al fin”, reflejando la felicidad por volver a estar juntos después de varias semanas de distancia.

Un momento familiar antes de la competencia

La segunda fotografía mostró a la familia completa posando sonriente en un espacio al aire libre. Con Alaia en el centro de la escena, Alexis y Ailén la sostienen con ternura mientras comparten una imagen que rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores.

“Te extrañamos tanto”, expresó la influencer al acompañar la publicación, dejando en evidencia cuánto significó este reencuentro para los tres.

Una tradición que se repite en los Mundiales

La apertura de la concentración para recibir a familiares recordó lo ocurrido durante el Mundial de Qatar 2022, cuando los seres queridos acompañaron al plantel argentino en distintos momentos de la competencia.

Ahora, con la ilusión renovada de defender el título conseguido hace cuatro años, los jugadores de la Scaloneta aprovechan estos encuentros para recargar energías antes de afrontar el desafío más importante del fútbol internacional.

En el caso de Alexis Mac Allister, el abrazo con Ailén y la sonrisa de Alaia se convirtieron en una de las imágenes más tiernas de la previa mundialista.