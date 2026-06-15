¿Ensalada de pasta o de papa? La regla clave para armar un plato saludable y cuidar el corazón

Ensalada de pasta o de papa: cuál es mejor para cuidar la presión arterial y la salud del corazón

La ensalada de pasta y la ensalada de papa suelen ser protagonistas de reuniones familiares, almuerzos y comidas de verano. Sin embargo, cuando el objetivo es cuidar la presión arterial y proteger la salud cardiovascular, surge una pregunta frecuente: ¿cuál de las dos opciones es más saludable?

Según especialistas consultados por Eating Well, ninguna de las dos es mejor por sí sola. La diferencia está en los ingredientes elegidos, el método de preparación y el tamaño de las porciones.

La clave está en los ingredientes

Aunque ambas preparaciones pueden formar parte de una alimentación equilibrada, los expertos coinciden en que es fundamental priorizar ingredientes ricos en fibra y potasio, bajos en sodio y con grasas saludables.

En el caso de la ensalada de pasta, uno de los principales puntos a tener en cuenta es el tipo de pasta utilizada. Las versiones tradicionales suelen prepararse con pasta refinada, que aporta menos fibra.

La fibra desempeña un papel importante en el control de la presión arterial, por lo que optar por pasta integral o sumar verduras y legumbres puede mejorar considerablemente el perfil nutricional del plato.

Además, el contenido de sodio suele aumentar cuando se incorporan ingredientes como aderezos industriales, quesos, embutidos o sal en exceso.

El consumo elevado de sodio favorece el aumento de la presión arterial, por lo que los especialistas recomiendan moderar su ingesta y evitar productos ultraprocesados.

El beneficio del potasio en la ensalada de papa

La ensalada de papa presenta una ventaja nutricional destacada: su aporte de potasio.

El potasio ayuda a equilibrar los efectos del sodio en el organismo, favorece la relajación de los vasos sanguíneos y contribuye al control de la presión arterial.

De acuerdo con los especialistas, una papa mediana puede aportar más de 1.000 miligramos de potasio, incluso superando a la banana en este nutriente.

Sin embargo, este beneficio puede verse reducido cuando la preparación incluye ingredientes con alto contenido de sodio, como bacon, jamón, embutidos o aderezos industriales.

Los expertos recuerdan que este enfoque coincide con los principios de la dieta DASH, uno de los planes alimentarios más recomendados para personas con hipertensión, que promueve alimentos ricos en potasio y fibra mientras limita el sodio.

Atención a las grasas saturadas

Otro aspecto importante es el tipo de grasa presente en cada preparación.

La ensalada de pasta puede incorporar quesos, salsas cremosas o carnes procesadas, mientras que la ensalada de papa suele prepararse con mayonesa y, en algunas versiones, bacon o quesos.

El exceso de grasas saturadas puede elevar el colesterol LDL (colesterol "malo") y aumentar el riesgo cardiovascular a largo plazo.

Por eso, los especialistas recomiendan moderar estos ingredientes y priorizar opciones más saludables.

Cómo hacer más saludables las ensaladas de pasta y de papa

Prepararlas en casa es una de las mejores estrategias para controlar la calidad nutricional del plato.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Elegir pasta integral o de legumbres para aumentar el aporte de fibra.

Mantener la piel de las papas cuando sea posible para conservar más nutrientes.

Agregar verduras frescas y legumbres para enriquecer el plato.

Reducir al mínimo el uso de sal.

Evitar embutidos y productos ultraprocesados.

Reemplazar la mayonesa y las salsas pesadas por aceite de oliva, vinagre o yogur natural bajo en grasa.

Utilizar hierbas y especias para dar sabor sin necesidad de agregar sodio.

La regla simple para armar un plato equilibrado

Los especialistas también recomiendan prestar atención a la composición general del plato.

Una guía sencilla consiste en distribuirlo de la siguiente manera:

50% verduras no harinosas

25% proteínas magras

25% carbohidratos ricos en fibra

Dentro de este último cuarto pueden incluirse tanto la ensalada de pasta como la de papa, acompañadas por el resto de los grupos de alimentos.

¿Cuál conviene elegir?

La conclusión de los expertos es clara: no existe una ganadora absoluta entre la ensalada de pasta y la de papa.

Lo que realmente marca la diferencia es la calidad de los ingredientes y el equilibrio general de la preparación.

Tanto la ensalada de pasta como la de papa pueden formar parte de una alimentación beneficiosa para el corazón si se elaboran con más verduras, menos sodio, grasas saludables y porciones adecuadas.