Silvina Frana vuelve a ganar espacio en el PJ santafesino y fortalece su construcción política

La exministra de Obras Públicas de Santa Fe, Silvina Frana, reapareció con mayor protagonismo dentro del peronismo provincial y comenzó a mostrar señales de una construcción política propia de cara a los próximos desafíos electorales.

Su participación en la mesa política del Partido Justicialista santafesino reavivó las especulaciones sobre el rol que podría asumir en los próximos años. Según trascendió en distintos sectores del PJ, Frana retomó una agenda más autónoma, luego de haber compartido los últimos años de actividad política junto al senador nacional Marcelo Lewandowski.

Desde el entorno de la dirigente descartan cualquier tipo de enfrentamiento o ruptura con el legislador. Por el contrario, aseguran que la relación personal y política continúa siendo cordial, aunque reconocen que ambos transitan actualmente caminos diferentes dentro del peronismo provincial.

Frana integró la fórmula que encabezó Lewandowski en las elecciones provinciales de 2023 y continuó acompañándolo en distintos espacios partidarios. Incluso formó parte de la nómina presentada en los comicios para convencionales constituyentes, donde ocupó uno de los principales lugares de la lista.

Sin embargo, en los últimos meses comenzó a recuperar una dinámica política propia, respaldada por dirigentes y referentes que históricamente formaron parte de su espacio. Esa reorganización interna alimentó versiones sobre una eventual candidatura en futuras elecciones, ya sea en el ámbito provincial o municipal.

La dirigente también estuvo cerca de ocupar un cargo de relevancia dentro de la estructura partidaria durante las negociaciones que se llevaron adelante en 2024 para conformar la conducción del PJ santafesino. Finalmente, distintas diferencias internas impidieron que ese acuerdo prosperara, situación que marcó un punto de inflexión en la relación entre algunos sectores partidarios y el espacio referenciado en Lewandowski.

Con el calendario electoral comenzando a tomar forma, el nombre de Silvina Frana vuelve a aparecer en las conversaciones del peronismo santafesino, en un escenario donde distintos dirigentes buscan posicionarse para la etapa política que se abrirá en los próximos meses.