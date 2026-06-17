El mercado automotor enfrenta un exceso de stock y apuesta a la financiación para recuperar dinamismo

El mercado automotor acumula cerca de 140.000 vehículos en stock

La oferta de modelos y marcas creció de manera significativa

La financiación aparece como la principal herramienta para impulsar ventas

Las automotrices chinas continúan ganando participación en el mercado

Los vehículos eléctricos avanzan, aunque dependen de mayor infraestructura

El sector espera una recuperación gradual durante el segundo semestre del año

El sector automotor argentino atraviesa una etapa de transición marcada por una amplia oferta de vehículos, un consumidor más cauteloso y una creciente competencia entre marcas. En ese contexto, concesionarios y terminales buscan estrategias para reducir el elevado nivel de stock acumulado y estimular una demanda que aún muestra señales de indecisión.

Así lo describió el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Sebastián Beato, quien sostuvo que el escenario actual no debe interpretarse como una crisis, sino como una desaceleración propia de un mercado que atraviesa cambios profundos.

Según explicó, uno de los factores que genera incertidumbre entre los compradores es la creciente diversidad de opciones disponibles. La incorporación de nuevas tecnologías y la llegada de numerosas marcas ampliaron significativamente las alternativas para quienes buscan adquirir un vehículo, generando procesos de decisión más extensos que en años anteriores.

El directivo destacó que el mercado pasó de ofrecer alrededor de 360 modelos a más de 400, mientras que las automotrices de origen chino multiplicaron su presencia en el país. A esta expansión se suman nuevas compañías que prevén desembarcar antes de fin de año, incrementando aún más la competencia en todos los segmentos.

En ese marco, el consumidor enfrenta un escenario inédito. Las dudas ya no se limitan a elegir entre marcas o versiones, sino que incluyen distintas tecnologías de motorización, desde vehículos convencionales hasta híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Esta diversidad, sumada a la expectativa de mejores condiciones comerciales, lleva a muchos compradores a postergar decisiones a la espera de nuevas promociones o reducciones en las tasas de financiación.

Sin embargo, la principal preocupación del sector pasa actualmente por el elevado volumen de unidades acumuladas. De acuerdo con las estimaciones difundidas por ACARA, entre terminales y concesionarios existen alrededor de 140.000 vehículos en stock, una cifra que equivale a casi tres meses de ventas considerando los niveles actuales de patentamientos.

El dato adquiere relevancia porque históricamente el mercado argentino operó con niveles considerablemente inferiores. En condiciones normales, el stock suele representar entre un mes y un mes y medio de comercialización, por lo que el volumen actual genera una fuerte presión sobre la rentabilidad de toda la cadena.

La acumulación de unidades transformó el escenario en un mercado claramente dominado por la oferta. En este contexto, las empresas compiten con descuentos, promociones y planes de financiación cada vez más agresivos para intentar acelerar las ventas y reducir los costos asociados al mantenimiento de inventarios.

Desde el sector reconocen que la rentabilidad se encuentra afectada por la combinación de menores márgenes y una estructura de costos que continúa creciendo. Gastos vinculados a salarios, alquileres y servicios representan desafíos adicionales para concesionarios que buscan sostener su actividad mientras esperan una recuperación más firme de la demanda.

Frente a esta situación, la financiación aparece como una de las herramientas centrales para impulsar las operaciones. Los planes con tasas subsidiadas, cuotas extendidas y promociones especiales son vistos como instrumentos clave para estimular la decisión de compra y absorber parte del stock acumulado.

Otro fenómeno que gana protagonismo es el avance de las marcas chinas, cuya participación continúa creciendo dentro del mercado argentino. Algunas de estas compañías lograron posicionarse rápidamente entre las más vendidas, impulsadas por propuestas competitivas en precio, equipamiento y tecnología.

El crecimiento de los vehículos eléctricos también forma parte de esta transformación, aunque especialistas advierten que su desarrollo dependerá en gran medida de la expansión de la infraestructura de carga. Actualmente, la disponibilidad de estaciones limita su utilización para trayectos de larga distancia y concentra su uso principalmente en entornos urbanos.

A pesar de las dificultades actuales, en el sector observan señales que alimentan expectativas de recuperación para la segunda mitad del año. La llegada de nuevos modelos, el fortalecimiento de las opciones de financiación y una mayor agresividad comercial por parte de las terminales podrían contribuir a reactivar las ventas durante los próximos meses.

Con más marcas, más tecnología y una competencia cada vez más intensa, el mercado automotor argentino busca encontrar un nuevo equilibrio. El desafío inmediato será reducir el exceso de stock y recuperar el ritmo de comercialización en un contexto donde el consumidor mantiene el protagonismo y cuenta con más opciones que nunca para elegir.