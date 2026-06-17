Oscar Zago redobló sus críticas y reclamó la salida de Manuel Adorni del Gobierno

Oscar Zago volvió a reclamar la salida de Manuel Adorni

El diputado considera que el Gobierno debe resolver la continuidad del funcionario

Pidió que el jefe de Gabinete vuelva a brindar explicaciones ante el Congreso

Sostuvo que las controversias patrimoniales generan un desgaste institucional

Afirmó que las respuestas ofrecidas hasta ahora no lograron despejar las dudas

La situación de Adorni continúa generando debate dentro del escenario político nacional

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa generando repercusiones dentro del escenario político nacional. En las últimas horas, el diputado nacional Oscar Zago volvió a exigir su salida del Gobierno y cuestionó que el funcionario permanezca en el cargo pese a las denuncias y controversias vinculadas a su situación patrimonial.

El legislador, que integró las filas de La Libertad Avanza y posteriormente tomó distancia del espacio oficialista, sostuvo que la continuidad de Adorni resulta cada vez más difícil de justificar y consideró que la responsabilidad de resolver su permanencia corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo.

Según expresó, hace varios meses viene planteando la necesidad de que el jefe de Gabinete dé un paso al costado. Para Zago, la prolongación de la crisis política derivada de las explicaciones brindadas por el funcionario no solo afecta su imagen personal, sino que también genera un desgaste creciente para la administración nacional.

En ese sentido, señaló que las críticas hacia Adorni ya no provienen únicamente de sectores opositores, sino que alcanzan a distintos ámbitos de la vida pública. A su juicio, las dudas sobre su patrimonio y las contradicciones surgidas en torno a sus declaraciones han debilitado significativamente su posición política.

El diputado afirmó además que el caso adquirió una dimensión institucional que excede la discusión partidaria. Según planteó, resulta difícil comprender cómo un funcionario sometido a cuestionamientos permanentes y bajo observación pública continúa ocupando uno de los cargos más relevantes de la estructura gubernamental.

Las declaraciones de Zago se producen en un contexto marcado por la persistencia de las denuncias y por los pedidos de mayores explicaciones sobre el origen y evolución del patrimonio del jefe de Gabinete. La controversia se instaló en la agenda política durante los últimos meses y derivó en reclamos de distintos sectores para que el funcionario brinde precisiones ante el Congreso.

Precisamente sobre ese punto, el legislador se mostró favorable a que Adorni vuelva a presentarse ante los diputados para responder preguntas vinculadas con las inconsistencias detectadas en sus exposiciones previas. Consideró que una nueva comparecencia permitiría profundizar las explicaciones y despejar dudas que todavía persisten.

No obstante, Zago aclaró que no comparte la idea de que sea el Congreso quien impulse mecanismos destinados a remover al funcionario. Según explicó, entiende que esa decisión debe ser adoptada por el propio Gobierno, evitando que la discusión derive en acusaciones de desestabilización institucional.

En sus declaraciones, el diputado insistió en que los cuestionamientos no apuntan contra la figura del presidente Javier Milei ni contra la continuidad de la gestión nacional. Por el contrario, sostuvo que el objetivo debe centrarse en garantizar estándares de transparencia y exigir responsabilidades a quienes ocupan funciones públicas.

Otro de los aspectos sobre los que hizo especial énfasis fue la credibilidad de las explicaciones ofrecidas por Adorni. Zago cuestionó duramente los argumentos utilizados por el jefe de Gabinete para justificar distintos aspectos de su situación patrimonial y sostuvo que las sucesivas aclaraciones terminaron generando nuevas dudas en lugar de cerrar la polémica.

A su entender, la acumulación de versiones y rectificaciones provocó un deterioro progresivo de la confianza pública. Además, advirtió que una eventual nueva presentación ante el Congreso podría exponer al funcionario a un nivel de escrutinio mucho más exigente que el enfrentado hasta ahora.

El legislador también remarcó que quienes integran el Gobierno ocupan un lugar de referencia para la sociedad y que, por esa razón, deben responder con claridad ante cualquier cuestionamiento relacionado con su conducta pública. Según afirmó, la credibilidad de las instituciones depende en buena medida de la transparencia de sus principales funcionarios.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones dentro y fuera del oficialismo. Con nuevas críticas provenientes de sectores políticos diversos y con la posibilidad de futuras instancias de control parlamentario, la situación de Manuel Adorni sigue ocupando un lugar central en la agenda política nacional.