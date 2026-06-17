El Banco Central fortalece sus reservas de defensa y busca blindar la estabilidad cambiaria de cara al año electoral

El Banco Central busca reforzar su capacidad de respuesta ante tensiones cambiarias

La estrategia incluye instrumentos por aproximadamente 22.000 millones de dólares

Los mercados de futuros, swaps y repos conforman los principales pilares del esquema

La entidad avanzó en la reducción de compromisos financieros heredados

La permanencia de dólares dentro del sistema financiero fortalece la liquidez local

El objetivo es preservar la estabilidad cambiaria durante el próximo ciclo electoral

El Banco Central avanza en una estrategia destinada a reforzar su capacidad de intervención frente a eventuales episodios de volatilidad financiera y cambiaria. Con un conjunto de herramientas que, según estimaciones oficiales, representan una disponibilidad cercana a los 22.000 millones de dólares, la entidad monetaria procura consolidar un esquema de protección que le permita atravesar con mayor solidez un período que estará marcado por la dinámica electoral.

La iniciativa fue presentada como parte de un proceso de fortalecimiento institucional orientado a recuperar instrumentos que durante los últimos años habían perdido efectividad o se encontraban limitados por la situación financiera heredada. A diferencia de otros momentos de la historia económica argentina en los que se recurrió a mecanismos extraordinarios para sostener regímenes cambiarios rígidos, el actual esquema se desarrolla en un contexto de mayor flexibilidad monetaria y cambiaria.

Desde la conducción del organismo sostienen que el objetivo principal es reconstruir la capacidad de respuesta ante escenarios adversos, reduciendo riesgos y otorgando previsibilidad a los mercados. La estrategia se apoya sobre tres pilares fundamentales: la normalización del mercado de futuros, la recuperación de los acuerdos de swap de monedas y la refinanciación de operaciones de financiamiento internacional.

Uno de los componentes más importantes del plan está relacionado con las posiciones en contratos de dólar futuro. Durante períodos anteriores, el Banco Central había acumulado importantes compromisos en ese mercado, una situación que generaba vulnerabilidades frente a eventuales tensiones cambiarias. Según los datos difundidos por la entidad, esa exposición fue prácticamente eliminada, permitiendo recuperar margen de maniobra para utilizar nuevamente esta herramienta en caso de necesidad.

El segundo elemento del esquema corresponde a la normalización de los swaps bilaterales de monedas. Estos acuerdos permiten acceder a liquidez en divisas mediante convenios con otros bancos centrales y constituyen una fuente de respaldo relevante para las reservas internacionales. Las autoridades estiman que durante este año esos instrumentos volverán a estar plenamente disponibles, luego de un proceso de regularización que incluyó la resolución de compromisos pendientes acumulados en años anteriores.

El tercer componente está vinculado a las operaciones de repo con entidades financieras internacionales. A través de estos mecanismos, el Banco Central obtiene financiamiento utilizando activos como garantía. Actualmente se trabaja en la refinanciación anticipada de vencimientos por aproximadamente 6.000 millones de dólares, con el propósito de asegurar liquidez adicional y fortalecer la capacidad de respuesta ante movimientos inesperados en el mercado.

La estrategia oficial también se desarrolla en paralelo con una progresiva normalización del mercado cambiario. Durante los últimos meses se ampliaron los mecanismos de acceso a divisas para distintos actores económicos sin que ello afectara, según el Gobierno, el proceso de fortalecimiento de reservas.

Entre los aspectos destacados figura la posibilidad de atender demandas vinculadas al giro de dividendos y utilidades empresariales, un factor que históricamente representó una fuente de presión sobre el mercado de cambios. Asimismo, el avance en la cancelación de obligaciones comerciales acumuladas durante años anteriores contribuyó a reducir tensiones que afectaban el funcionamiento del comercio exterior.

Otro de los fenómenos observados por las autoridades es el cambio en el comportamiento de los ahorristas. Tras la flexibilización de las restricciones para la compra y transferencia de dólares, una porción significativa de las divisas adquiridas por particulares permanece dentro del sistema financiero local.

Según los datos oficiales, cerca del 90% de los dólares comprados para atesoramiento continúan depositados en entidades financieras argentinas. Este comportamiento tiene un doble efecto: evita una salida directa de reservas y, al mismo tiempo, permite que esos recursos alimenten el crédito al sector privado y el mercado de capitales.

Desde la perspectiva del Banco Central, esta mayor permanencia de divisas dentro del sistema constituye una señal de confianza y contribuye a reducir la tradicional dolarización preventiva que suele intensificarse en períodos electorales.

Con estos instrumentos disponibles y una posición financiera más robusta, la autoridad monetaria busca transmitir un mensaje de fortaleza al mercado. El objetivo es minimizar los riesgos de una corrida cambiaria, preservar la estabilidad alcanzada en los últimos meses y sostener un entorno de previsibilidad que acompañe el proceso de recuperación económica.