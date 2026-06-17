Agustín Rossi presiona por una moción de censura contra Adorni y desafía a la oposición a definir su postura

Agustín Rossi reclamó apoyo opositor para una moción de censura contra Adorni

La iniciativa será debatida durante una sesión especial prevista para el 23 de junio

El legislador cuestionó a la oposición dialoguista por no definir una postura clara

La controversia gira en torno a denuncias y cuestionamientos patrimoniales

La oposición busca avanzar con pedidos de informes e interpelaciones

El caso continúa generando tensión política entre el Gobierno y sus adversarios

La controversia en torno a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo político con el reclamo del diputado nacional por Santa Fe, Agustín Rossi, quien exigió a los bloques opositores acompañar una moción de censura que será impulsada durante la sesión especial prevista para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones parlamentarias promovidas por sectores de la oposición en el marco de las denuncias e investigaciones que involucran al funcionario nacional por presuntas irregularidades patrimoniales. El objetivo es avanzar con pedidos de informes y una eventual interpelación para que Adorni brinde explicaciones ante el Congreso sobre los cuestionamientos que se instalaron en las últimas semanas.

En declaraciones radiales, Rossi endureció su posición y apuntó especialmente contra aquellos sectores opositores que cuestionan públicamente al jefe de Gabinete pero que, según su visión, no acompañan medidas concretas para apartarlo de su cargo. El legislador sostuvo que la discusión ya no se limita a diferencias partidarias, sino que involucra aspectos vinculados con el funcionamiento institucional y la responsabilidad política de quienes integran el Poder Ejecutivo.

La convocatoria a la sesión especial aparece como una instancia clave para medir el grado de respaldo que conserva el funcionario dentro del Congreso. Si bien la oposición más dura viene reclamando explicaciones desde hace tiempo, el foco está puesto ahora en la denominada oposición dialoguista, cuyos votos podrían resultar determinantes para el avance de cualquier iniciativa parlamentaria.

Rossi cuestionó particularmente a los sectores que expresan críticas hacia Adorni pero evitan acompañar medidas de censura o pedidos de remoción. Según planteó, quienes consideran que el jefe de Gabinete debe abandonar su cargo deberían traducir esa posición en decisiones concretas dentro del recinto.

El diputado también buscó despegar la discusión de cualquier alineamiento ideológico. En ese sentido, sostuvo que respaldar una moción de censura no implica compartir la totalidad de las posiciones políticas del kirchnerismo o de Unión por la Patria, sino adoptar una postura puntual frente a una situación específica que, a su entender, requiere una respuesta institucional.

La presión sobre los bloques opositores se produce en un contexto de creciente tensión política alrededor del caso. Durante las últimas semanas se multiplicaron los pedidos para que el jefe de Gabinete vuelva a comparecer ante el Congreso y responda preguntas vinculadas con la evolución de su patrimonio y las explicaciones ofrecidas públicamente sobre distintos aspectos de su situación financiera.

Mientras tanto, desde el oficialismo continúan rechazando las acusaciones y sostienen que las críticas forman parte de una estrategia política impulsada por la oposición. Sin embargo, la controversia mantiene presencia permanente en la agenda parlamentaria y se convirtió en uno de los principales focos de confrontación entre el Gobierno y sus adversarios.

Para Rossi, la continuidad de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete representa un problema que trasciende la coyuntura política inmediata. El legislador consideró que la permanencia del funcionario afecta la credibilidad institucional y dificulta el normal funcionamiento de los mecanismos de control previstos por el sistema democrático.

En ese marco, volvió a insistir en que la salida más adecuada sería la renuncia o el apartamiento del funcionario. A su juicio, mantener abierta la controversia prolonga un conflicto que impacta sobre la imagen del Gobierno y sobre la confianza pública en las instituciones.

Además, el diputado sostuvo que la defensa de los principios democráticos y de la transparencia no debe recaer exclusivamente sobre el oficialismo, sino que constituye una responsabilidad compartida por todo el arco político. Por ese motivo, reclamó que los distintos bloques asuman una posición clara cuando la moción de censura llegue al recinto.

La sesión convocada para el 23 de junio aparece así como una prueba política relevante. Más allá del resultado final de la votación, el debate permitirá observar el nivel de respaldo parlamentario que conserva el jefe de Gabinete y hasta qué punto la oposición logra construir consensos alrededor de una de las discusiones más sensibles de la actualidad política.