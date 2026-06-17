Gerardo Cipolini duda del avance de la ofensiva contra Adorni y anticipa dificultades para reunir quórum

Gerardo Cipolini considera difícil que la sesión especial alcance el quórum necesario

La oposición buscará debatir la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni

El diputado radical sugirió que una renuncia evitaría una mayor confrontación política

Los bloques dialoguistas aparecen como actores clave para cualquier definición

Persisten diferencias entre sectores opositores sobre la estrategia parlamentaria

La sesión del 23 de junio será una prueba importante para oficialismo y oposición

La convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa generando movimientos y posicionamientos dentro de la oposición. A pocos días de la fecha prevista para el tratamiento del tema, el diputado nacional por Chaco, Gerardo Cipolini, puso en duda que la iniciativa logre reunir las condiciones necesarias para avanzar y consideró que la sesión podría fracasar por falta de quórum.

El legislador de la Unión Cívica Radical se refirió al encuentro parlamentario convocado para el próximo 23 de junio, en el que distintos bloques opositores intentarán impulsar pedidos de informes, una eventual interpelación al funcionario y otras medidas vinculadas con las denuncias e investigaciones que involucran al jefe de Gabinete por presuntas irregularidades patrimoniales.

Según evaluó Cipolini, el escenario legislativo aparece hoy atravesado por fuertes diferencias entre los distintos sectores opositores, una situación que dificulta la construcción de las mayorías necesarias para avanzar en iniciativas de alto impacto político. En ese contexto, advirtió que ni el quórum ni los votos requeridos para prosperar estarían garantizados.

Las declaraciones del diputado chaqueño reflejan una de las principales incógnitas que rodean al debate parlamentario: la posición que adoptarán los sectores denominados dialoguistas frente a los planteos impulsados por Unión por la Patria y otros espacios críticos del Gobierno nacional.

Durante las últimas semanas, la oposición más dura intensificó sus cuestionamientos contra Adorni y reclamó medidas concretas para apartarlo de su cargo. Sin embargo, distintos bloques moderados evitaron hasta el momento comprometer públicamente su respaldo a una eventual moción de censura o a iniciativas que puedan derivar en un mayor desgaste institucional para el Poder Ejecutivo.

A pesar de sus reparos respecto del tratamiento legislativo, Cipolini reconoció que la situación política del jefe de Gabinete se ha vuelto compleja y sugirió que una renuncia voluntaria podría contribuir a desactivar el conflicto antes de que escale dentro del Congreso.

En ese sentido, sostuvo que una decisión personal del funcionario evitaría una discusión parlamentaria que podría generar nuevas tensiones políticas y exponer al Gobierno a un debate incómodo en el recinto. Según su análisis, una salida anticipada permitiría preservar al presidente Javier Milei de una confrontación institucional que amenaza con prolongarse durante las próximas semanas.

No obstante, el legislador radical dejó en claro que sus diferencias con Adorni no modifican su postura histórica respecto del kirchnerismo. Cipolini reiteró que mantiene profundas discrepancias con ese espacio político y afirmó que le resulta extremadamente difícil acompañar proyectos impulsados por sus bloques parlamentarios.

El diputado vinculó además parte de sus críticas al Gobierno con determinadas medidas tributarias y de regularización fiscal que, a su juicio, terminan perjudicando a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones impositivas. En particular, expresó cuestionamientos hacia mecanismos que considera beneficiosos para contribuyentes que anteriormente incumplieron con el fisco.

Esa posición explica buena parte de las dudas que atraviesan actualmente a sectores de la oposición no kirchnerista. Por un lado, algunos dirigentes cuestionan la continuidad de Adorni y consideran que el funcionario debería brindar explicaciones más profundas sobre su situación patrimonial. Por otro, se muestran reticentes a compartir estrategias parlamentarias con Unión por la Patria.

La tensión entre ambos factores podría resultar determinante al momento de definir el éxito o fracaso de la sesión especial. Sin el acompañamiento de bloques dialoguistas, la oposición más dura tendría dificultades para reunir el número de legisladores necesarios para abrir el debate y avanzar con cualquier medida de peso institucional.

Mientras tanto, la controversia alrededor del jefe de Gabinete continúa ocupando un lugar central en la agenda política. Las investigaciones, las denuncias y los reclamos de explicaciones mantienen viva una discusión que ya trascendió el ámbito partidario y se convirtió en uno de los principales focos de confrontación entre el oficialismo y la oposición.

De cara al 23 de junio, todas las miradas estarán puestas en el Congreso. Allí se pondrá a prueba no solo la fortaleza parlamentaria del Gobierno, sino también la capacidad de la oposición para construir consensos alrededor de uno de los temas más sensibles del actual escenario político.