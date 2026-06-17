Carrió apuntó contra Karina Milei por la polémica en torno a una designación judicial y reavivó la tensión con el Gobierno

Elisa Carrió cuestionó duramente a Karina Milei por el caso Michelli

La polémica surgió por el intento de retirar el pliego de una jueza federal

El Senado finalmente aprobó la designación pese a la resistencia oficial

La oposición planteó dudas sobre la independencia del proceso de selección

El debate incluyó cuestionamientos sobre el funcionamiento institucional

El episodio profundizó la confrontación entre el Gobierno y sectores opositores

La discusión política alrededor de la designación de jueces federales sumó un nuevo capítulo luego de que la ex diputada nacional Elisa Carrió formulara duras críticas contra Karina Milei, a quien señaló como una de las figuras centrales detrás de la decisión del Gobierno nacional de intentar frenar la designación de María Verónica Michelli como jueza federal.

Las declaraciones fueron realizadas durante una participación televisiva en la que se debatía la controversia generada por el retiro del pliego de la magistrada, una medida que finalmente no impidió que el Senado avanzara con la aprobación de su nombramiento. El episodio volvió a poner bajo la lupa la relación entre el Poder Ejecutivo y el proceso de selección de magistrados, además de abrir una nueva disputa política entre referentes opositores y el oficialismo.

La polémica se originó a partir de la decisión del Gobierno de retirar el pliego de Michelli cuando trascendió que mantenía un vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien en diversas oportunidades publicó investigaciones vinculadas a la administración nacional. La determinación generó cuestionamientos de distintos sectores políticos y jurídicos, que interpretaron la medida como una interferencia en un procedimiento institucional que ya había atravesado instancias de evaluación y análisis legislativo.

Durante el debate televisivo, el periodista Ernesto Tenembaum repasó las circunstancias que rodearon el caso y sostuvo que la candidata había superado los requisitos exigidos para acceder al cargo judicial. Según explicó, el proceso avanzaba normalmente hasta que el Poder Ejecutivo tomó conocimiento de su relación familiar con Alconada Mon, circunstancia que habría motivado el intento de frenar su designación.

Fue en ese contexto cuando Carrió intervino con expresiones especialmente críticas hacia Karina Milei. La líder de la Coalición Cívica atribuyó a la secretaria general de la Presidencia un papel relevante en las decisiones políticas más sensibles del Gobierno y cuestionó su influencia dentro del esquema de poder construido alrededor del presidente Javier Milei.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en el ámbito político debido al peso que conserva Carrió dentro de la oposición y por el tono de sus cuestionamientos. La dirigente mantiene desde hace tiempo una posición crítica respecto de distintos aspectos de la gestión libertaria y ha formulado reiteradas advertencias sobre la concentración de decisiones dentro del círculo más cercano al Presidente.

Más allá de la controversia puntual, el debate volvió a instalar interrogantes sobre los mecanismos de selección de jueces y la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Diversos sectores interpretaron que el caso Michelli expuso tensiones vinculadas a la independencia de los procesos institucionales y al alcance de las facultades políticas en la conformación de los tribunales federales.

La situación tomó un giro diferente cuando el Senado decidió avanzar igualmente con el tratamiento del pliego y terminó aprobando la designación de la magistrada. Esa decisión fue interpretada por algunos sectores como una señal de autonomía legislativa frente a la postura adoptada por la Casa Rosada.

Durante el mismo intercambio televisivo también se mencionaron otros episodios protagonizados por el Gobierno que, según sus críticos, reflejarían una lógica de confrontación con personas cercanas a figuras que expresaron cuestionamientos hacia la administración nacional. En ese marco fueron recordados casos que involucraron a funcionarios y familiares de dirigentes o economistas que mantuvieron diferencias públicas con el oficialismo.

Para quienes cuestionan esas decisiones, existe un patrón de comportamiento orientado a responder políticamente frente a críticas o disidencias. Desde el oficialismo, en cambio, suelen rechazar esas interpretaciones y sostienen que las medidas adoptadas responden exclusivamente a criterios de gestión y confianza política.

La controversia en torno a Michelli y las declaraciones de Carrió vuelven a reflejar el clima de creciente tensión que caracteriza la relación entre el Gobierno y distintos sectores opositores. Al mismo tiempo, muestran cómo los debates sobre la Justicia, la institucionalidad y el ejercicio del poder continúan ocupando un lugar central en la agenda política nacional.