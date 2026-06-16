Crece la presión sobre Adorni: impulsan en el Congreso una interpelación y analizan una moción de censura

La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos capítulos en el Congreso nacional, donde distintos bloques opositores avanzan con iniciativas destinadas a exigir explicaciones por presuntas inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales.

En la Cámara de Diputados ya fue presentado un proyecto que busca convocar al funcionario para que brinde explicaciones ante los legisladores. La iniciativa se apoya en las facultades de control previstas por la Constitución Nacional y cuenta con el respaldo de sectores del peronismo, el socialismo, fuerzas provinciales, la izquierda y diversos bloques minoritarios.

Los impulsores de la propuesta sostienen que el Congreso debe ejercer su rol de control institucional y analizar las respuestas del funcionario respecto de las observaciones realizadas sobre su situación patrimonial. Además, algunos sectores opositores comenzaron a plantear la posibilidad de avanzar, en una instancia posterior, hacia una moción de censura, mecanismo contemplado por la Constitución para los jefes de Gabinete.

No obstante, el camino legislativo aparece complejo. Para que la iniciativa prospere será necesario reunir los consensos suficientes para habilitar el tratamiento parlamentario, abrir el debate en comisión y posteriormente obtener las mayorías requeridas en ambas cámaras.

En ese escenario, la atención está puesta en la postura que adoptarán bloques clave como el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y algunas fuerzas provinciales que en anteriores votaciones mantuvieron posiciones más cercanas al oficialismo.

Hasta el momento, varios dirigentes opositores manifestaron públicamente cuestionamientos hacia la continuidad del funcionario, aunque no todos acompañaron formalmente el pedido de sesión especial impulsado por la oposición.

Desde el entorno del Gobierno nacional, en tanto, buscan contener el impacto político de la controversia mientras continúan las discusiones parlamentarias. Sin embargo, distintas intervenciones públicas de Adorni en las últimas semanas no lograron desactivar las críticas y, según sus detractores, contribuyeron a mantener el tema en el centro de la agenda política.

Para los sectores que promueven la interpelación, el debate trasciende las eventuales irregularidades denunciadas y se vincula con la confianza institucional que debe reunir quien ocupa uno de los cargos más relevantes dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, la oposición trabaja para reunir apoyos de cara a una eventual sesión especial, en una pulseada política que podría convertirse en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y el Congreso durante las próximas semanas.