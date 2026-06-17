Pullaro reivindicó el legado de Estanislao López y renovó el reclamo por un federalismo real

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes los actos conmemorativos por el 188° aniversario del fallecimiento del Brigadier General Estanislao López y aprovechó la ocasión para vincular el legado del histórico caudillo con los desafíos políticos y económicos que enfrentan actualmente las provincias argentinas.

Las actividades comenzaron con un homenaje en el Convento San Francisco, donde descansan los restos del prócer santafesino, y continuaron con el acto oficial desarrollado en la Casa del Brigadier. La jornada incluyó además propuestas culturales, espectáculos y actividades abiertas al público en la Plaza 25 de Mayo.

Durante su discurso, Pullaro destacó la vigencia del pensamiento federalista de López y sostuvo que muchas de las discusiones que marcaron la historia argentina continúan presentes en la actualidad. En ese sentido, planteó que persisten desigualdades en la distribución de recursos entre la Nación y las provincias, situación que, según señaló, afecta las posibilidades de desarrollo de los territorios del interior.

El mandatario provincial afirmó que la defensa del federalismo debe llevarse adelante a través de las herramientas democráticas y del debate institucional, reivindicando la necesidad de fortalecer la autonomía provincial y garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos.

Asimismo, remarcó que recordar la figura del Brigadier implica mantener vivos los principios que guiaron su actuación política y militar, entre ellos la defensa de la libertad, la igualdad y los intereses de Santa Fe dentro del proceso de organización nacional.

Por su parte, la ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda, también resaltó la actualidad del legado de López y consideró que muchas de las reivindicaciones históricas impulsadas por el caudillo siguen formando parte de las discusiones políticas contemporáneas.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, representantes de instituciones históricas, miembros del Instituto Lopeciano y descendientes de Estanislao López, quienes participaron de los homenajes organizados en su memoria.

Además del acto institucional, la celebración incluyó una importante participación ciudadana con ferias, espectáculos artísticos y actividades recreativas destinadas a destacar la figura del Brigadier como uno de los principales referentes de la identidad santafesina.

A 188 años de su fallecimiento, el homenaje volvió a poner en el centro de la escena el legado político e histórico de quien fue uno de los principales defensores del federalismo argentino y una figura clave en la construcción de la provincia de Santa Fe.