Analizan modificar la normativa sobre almacenamiento de garrafas en Rafaela

Un proyecto presentado en el Concejo Municipal busca abrir el debate sobre los límites de almacenamiento de garrafas permitidos dentro del ejido urbano de Rafaela. La iniciativa surge a partir de planteos realizados por distribuidores locales, quienes aseguran que las restricciones actuales dificultan el desarrollo normal de la actividad.

Con el objetivo de analizar la situación, los concejales solicitaron al Departamento Ejecutivo información detallada sobre los controles vinculados al acopio de gas envasado realizados durante el último año.

Pedido de informes al Ejecutivo

Entre los datos requeridos se encuentra el registro de inspecciones, controles de seguridad y actas de infracción relacionadas con el almacenamiento de garrafas. Además, los ediles pidieron conocer si existen solicitudes formales presentadas por comerciantes o distribuidores para modificar la normativa vigente y ampliar las capacidades de almacenamiento autorizadas.

Uno de los aspectos centrales del proyecto apunta a determinar si el municipio considera técnicamente viable una actualización de las condiciones de acopio, incorporando nuevos estándares de seguridad y adecuando la normativa local a los criterios establecidos por organismos nacionales.

La necesidad de actualizar una regulación histórica

Los autores de la iniciativa sostienen que las disposiciones actualmente vigentes se basan en normativas elaboradas durante la década de 1980, que establecen un límite de 100 kilogramos de producto por local comercial, además de restricciones sobre la cantidad de envases vacíos permitidos.

Desde el sector distribuidor afirman que esos parámetros resultan insuficientes para responder a la demanda actual y generan dificultades operativas que impactan en la logística y la prestación del servicio.

Asimismo, remarcan que las regulaciones nacionales contemplan depósitos urbanos con capacidades considerablemente mayores, siempre que cumplan con estrictas condiciones de seguridad edilicia, prevención y control.

Un servicio esencial para más de la mitad de los hogares

Los concejales destacaron que el suministro de gas envasado continúa siendo un servicio fundamental para miles de familias rafaelinas.

Según datos del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), solo el 46,8% de los hogares de Rafaela cuenta con acceso a la red de gas natural, por lo que más de la mitad de la población depende de garrafas u otras fuentes energéticas para cubrir sus necesidades diarias.

Menos traslados y mayor eficiencia operativa

Otro de los argumentos planteados en el proyecto señala que los bajos límites de almacenamiento obligan a realizar reposiciones constantes de stock, lo que incrementa la circulación de vehículos que transportan garrafas dentro de la ciudad.

Según sostienen los autores de la iniciativa, una eventual actualización de la normativa podría contribuir a optimizar la logística del sector, reducir traslados innecesarios y mejorar la eficiencia operativa, siempre manteniendo las condiciones de seguridad exigidas.

Por ese motivo, solicitaron al Ejecutivo un informe técnico que permita evaluar posibles modificaciones y avanzar hacia una regulación que contemple tanto la seguridad pública como las necesidades de un servicio considerado esencial para una gran parte de la comunidad.